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Atropelamento

Mulher morre atropelada por motorista inabilitado no Recanto das Emas

Vítima carregava uma criança no colo no momento do acidente. Motorista foi detido em flagrante. Criança foi encaminhada ao hospital e passa bem

Acidente em frente o vivendas - (crédito: Vitória Torres/CB/DA Press)
Acidente em frente o vivendas - (crédito: Vitória Torres/CB/DA Press)

Uma mulher morreu após ser atropelada na manhã desta quarta-feira (4/11), na quadra 304 do Recanto das Emas. O sinistro de trânsito ocorreu as 10h40, na avenida principal da região. No momento da ocorrência, a vítima carregava uma criança no colo, que foi arremessada em direção ao meio-fio.

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O Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação na mulherl, na tentativa de salvá-la. Apesar dos esforços dos socorristas, ela não resistiu aos ferimentos.

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Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a criança que estava no colo da vítima passa bem. Ela foi encaminhada ao Hospital Santa Lúcia para avaliação médica.

O motociclista envolvido no atropelamento foi abordado pelos policiais e, durante a ocorrência, os militares constataram que ele conduzia a moto sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O homem foi detido em flagrante.

A PMDF realizou o isolamento e a preservação do local até a conclusão dos trabalhos da perícia técnica. Em seguida, o condutor foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia.

As duas faixas da via no sentido de saída do Recanto das Emas ficaram interditadas durante o atendimento da ocorrência e os trabalhos periciais. O trânsito foi liberado por volta das 12h30.

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Vitória Torres

Repórter

Repórter na editoria de Cidades. Jornalista em formação pela Universidade Católica de Brasília (UCB). Atuou nas editorias de Política, Economia e Brasil.

Por Vitória Torres
postado em 04/11/2026 14:51
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