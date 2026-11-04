Mulher morre atropelada por motorista inabilitado no Recanto das Emas

Uma mulher morreu após ser atropelada na manhã desta quarta-feira (4/11), na quadra 304 do Recanto das Emas. O sinistro de trânsito ocorreu as 10h40, na avenida principal da região. No momento da ocorrência, a vítima carregava uma criança no colo, que foi arremessada em direção ao meio-fio.

O Corpo de Bombeiros realizou manobras de reanimação na mulherl, na tentativa de salvá-la. Apesar dos esforços dos socorristas, ela não resistiu aos ferimentos.

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Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a criança que estava no colo da vítima passa bem. Ela foi encaminhada ao Hospital Santa Lúcia para avaliação médica.

O motociclista envolvido no atropelamento foi abordado pelos policiais e, durante a ocorrência, os militares constataram que ele conduzia a moto sem possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH). O homem foi detido em flagrante.

A PMDF realizou o isolamento e a preservação do local até a conclusão dos trabalhos da perícia técnica. Em seguida, o condutor foi encaminhado à 27ª Delegacia de Polícia.

As duas faixas da via no sentido de saída do Recanto das Emas ficaram interditadas durante o atendimento da ocorrência e os trabalhos periciais. O trânsito foi liberado por volta das 12h30.