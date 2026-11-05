Golpe do falso bancário dá prejuízo de R$ 115 milhões; brasiliense é vítima

Uma quadrilha suspeita de aplicar golpes financeiros em diferentes estados do país e no Distrito Federal foi alvo, na quarta-feira (4/11), de uma operação da Polícia Civil (PCDF). O grupo se passava por funcionários de instituições bancárias e utilizava empresas de fachada para receber e movimentar o dinheiro das vítimas. No DF uma moradora do Guará, de 55 anos, que não quis ser identificada, perdeu R$ 230 mil, após ser convencida de que sua conta estava sob investigação. Até o momento, a polícia identificou cinco suspeitos e apura movimentações superiores a R$ 115 milhões.

A operação busca aprofundar a identificação dos envolvidos e esclarecer o caminho percorrido pelo dinheiro. Durante as diligências foram apreendidos cartões bancários, aparelhos eletrônicos e celulares, que serão submetidos à perícia. A análise do material deverá auxiliar na identificação de outros participantes.

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As investigações conduzidas pela 17ª Delegacia de Polícia em Taguatinga apontam que o grupo tinha uma estrutura organizada para abordar clientes de instituições financeiras, conquistar a confiança das vítimas e induzi-las a realizar transferências. Até o momento, cinco pessoas foram identificadas, entre participantes da abordagem golpista e responsáveis pelas empresas falsas. Ainda não se sabe o número de vítimas, mas a PCDF afirma que são dezenas de pessoas.

De acordo com o delegado da 17ª DP Thiago Boeing, as empresas envolvidas eram constituídas em nome de terceiros e não apresentavam estrutura de funcionamento "As empresas eram criadas em nome de terceiros só para esse fim", explicou. Algumas delas indicavam endereços de sede na Bahia, mas não existiam de fato.

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O rastreamento financeiro identificou uma empresa que recebeu R$ 180 mil do dinheiro retirado da moradora de Taguatinga e aparece relacionada a movimentações que ultrapassam R$ 115 milhões. Outra empresa apresentou registros de transações consideradas atípicas. A Justiça autorizou o bloqueio de até R$ 115 milhões em contas, além da análise de dados de aparelhos eletrônicos que foram apreendidos.

O primeiro contato dos golpistas com a mulher de Taguatinga ocorreu por telefone. Uma falsa funcionária do Itaú afirmou que estelionatários teriam acessado os dados bancários dela. A vítima só percebeu o que estava acontecendo quando entrou no aplicativo e encontrou movimentações que não reconhecia. Segundo seu relato, o dinheiro que mantinha aplicado em um Certificado de Depósito Bancário (CDB) havia sido transferido para a conta-corrente, além de outras alterações que não havia autorizado. Também identificou a contratação de um empréstimo de mais de R$ 20 mil. "Comecei a entrar em desespero quando vi as movimentações que não tinham sido feitas por mim." relata.

Assustada com o que via, ela passou a acreditar que precisava seguir as orientações para proteger o patrimônio. Os criminosos afirmavam que ela e o gerente da instituição estavam sendo investigados e que, por isso, não poderia comentar o caso com ninguém. "Eles conseguem entrar na mente da gente. Eu pensei que nunca ia cair num negócio desse e acabei caindo", contou.

A abordagem, segundo ela, era marcada por cobranças constantes e pela urgência em executar as operações financeiras. Os criminosos permaneciam ao telefone, orientavam como realizar as transferências e exigiam o envio dos comprovantes. "Eles ficam o dia inteiro com você ao telefone, te obrigando a fazer as coisas, porque você tem que fazer o quanto antes possível. Ficam te pressionando, te cobrando: 'Você já fez? Manda o comprovante'", relatou.

Ao todo, foram realizadas três transferências para duas pessoas, além de pagamentos com cartão de crédito. O prejuízo inicialmente contabilizado chegou a R$ 229.997, sendo R$ 200 mil enviados por Pix para uma empresa e outros R$ 29.997 relacionados a operações com cartão. A vítima também identificou um empréstimo de R$ 26.027, parcelado em 60 vezes que, segundo ela, foi posteriormente bloqueado pelo banco.

Mesmo após perceber que havia sido enganada, a vítima disse ter sentido medo de procurar o banco. Os criminosos tinham demonstrado conhecer informações pessoais sobre sua vida, o que aumentou a sensação de insegurança. "Eu fiquei com medo até de entrar em contato com o banco e de acontecer alguma perseguição, alguma coisa, porque eles tinham dados meus. É incrível, eles sabem coisas da minha vida pessoal", relatou.

A mulher contou que o dinheiro perdido representava uma reserva construída ao longo dos anos para garantir uma aposentadoria mais tranquila. "Era meu dinheirinho de uma aposentadoria tranquila. Você batalha por muitos anos para guardar e, em menos de uma hora, duas horas, tiram tudo de você", desabafou.

*Estagiária sob a supervisão de Márcia Machado