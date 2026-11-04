Motorista de aplicativo é resgatado após ser torturado em cativeiro

Os agentes localizaram o cárcere privado, que era dentro de uma residência completamente fechada, que impedia qualquer tentativa de fuga - (crédito: Divulgação/PCDF)

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) resgatou, na madrugada desta quarta, um motorista de aplicativo, de 38 anos, de um cativeiro localizado no Novo Gama (GO). Segundo o delegado Leandro Ritt, da Coordenação de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Corpatri), a vítima teria sido espancada e torturada por conta de uma dívida de R$ 1.400 relacionada à compra de drogas feita por um amigo do motorista.

O caso aconteceu na última semana, quando a vítima estava enfrentando problemas no relacionamento e decidiu passar alguns dias na residência de um amigo, que mora no Novo Gama. De acordo com o delegado, o homem que o hospedou era dependente de crack e, no último sábado (31/10), adquiriu uma grande quantidade de droga de um casal de traficantes e garantiu que o motorista era o responsável pelo pagamento da dívida.

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“O prazo foi dado até a noite de domingo (1º/11). Como não houve o pagamento, o casal de traficantes foi até a residência e passou a agredir o motorista e, conjuntamente com este amigo, decidiram sequestrá-lo, levando até um cativeiro, onde ele foi amarrado”, afirma Leandro Ritt. Segundo ele, a vítima ainda foi obrigada a gravar vídeos solicitando o pagamento de resgate aos seus familiares, além de diversas ligações aos parentes.

O delegado também afirmou que o pagamento da quantia era “muito superior” ao valor original, o que demonstrava que a intenção dos envolvidos era de cometer um crime de extorsão mediante sequestro.

A partir disso, os agentes localizaram o cárcere privado, que era dentro de uma residência completamente fechada, que impedia qualquer tentativa de fuga. A vítima foi encontrada amarrada e estava bastante debilitada devido às agressões. As mãos do motorista estavam arroxeadas em razão da falta de oxigenação, sendo necessário ser encaminhado ao hospital para receber tratamento médico. Após isso, ele retornou em segurança para a família.

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Durante a operação de resgate, os policiais identificaram uma casa de dois pavimentos localizada em frente ao cativeiro, em uma posição mais elevada e privilegiada. Nesse imóvel, havia duas adolescentes que eram responsáveis por vigiar o local. As duas foram apreendidas e encaminhadas à Polícia Civil de Novo Gama.

As investigações também revelaram que o casal de traficantes envolveu os próprios filhos no crime. Um adolescente de 15 anos teria ficado responsável por filmar as sessões de tortura. A outra filha, de 13, mantinha relacionamento com um menino de 17 anos, apontado como responsável pela vigilância do cativeiro.

A PCDF também identificou os três adultos responsáveis pelo sequestro do motorista, sendo os traficantes e o amigo que hospedava a vítima. De acordo com o delegado, esse amigo não apenas participou do crime, como também frequentava o cativeiro diariamente enquanto o motorista permanecia sequestrado.

Com a identificação dos suspeitos, a PCDF pretende representar à Justiça pela prisão preventiva dos três envolvidos no crime de sequestro. A expectativa é de que os suspeitos sejam presos mediante o cumprimento dos mandados judiciais.

Veja o momento de resgate da vítima:

*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado