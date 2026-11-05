Atleta brasiliense de 15 anos conquista 2º ouro em mundial de natação

Átila Lutosa*

A paratleta brasiliense Priscila Pontual Lobato da Cruz, 15 anos, conquistou seu segundo ouro no Campeonato Mundial de Natação para Atletas com Síndrome de Down, em Albufeira, Portugal. Depois de vencer os 100m livre na categoria júnior no domingo (1º), a jovem de Brasília voltou ao pódio na terça-feira (3/11), terceiro dia de competição, com o ouro nos 25m livre. O resultado foi divulgado nesta quinta-feira (5/11).



Atleta do Projeto Naurú, Priscila treina no Centro Olímpico da Universidade de Brasília (UnB) e disputa oito provas no Mundial, que segue até 6 de novembro. Ela ainda compete nos 25, 50 e 200m livre, nos 50 e 100m borboleta e nos 25m costas.



Após a vitória nos 100m livre, ela comemorou: “Estou muito feliz por ser campeã mundial. Essa medalha é uma conquista minha, mas também é do Brasil. É um orgulho representar o meu país e levar esse ouro para casa”.



A chegada ao mundial exigiu uma batalha fora das piscinas. Em julho, a família precisou recorrer à Justiça para garantir a inscrição da adolescente no campeonato mundial. Mesmo disposta a custear integralmente a viagem, a família dependia da Confederação Brasileira de Desportos para Deficientes Intelectuais (CBDI) para formalizar a participação.



A Justiça do DF determinou que a entidade inscrevesse Priscila em até 24 horas, sob pena de multa diária de R$ 1 mil. A CBDI havia deixado o Mundial fora do calendário alegando falta de verba.



A mãe de Priscila, Sabrina Pontual, comemorou o título e agradeceu o apoio: “Estou muito feliz com a conquista dela, campeã mundial na categoria júnior, nos 100 metros livre. Quero agradecer o apoio de todos vocês que acompanharam a nossa luta dramática para trazê-la até aqui e colocá-la dentro da piscina, onde deveria ser a única luta dela”.

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*Estagiário sob a supervisão de Márcia Machado