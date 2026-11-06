Policiais disfarçados de engenheiros prendem foragido por homicídio brutal

Uma operação da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), batizada de Disguise, resultou na prisão de um homem foragido acusado de cometer um homicídio brutal e uma tentativa de homicídio no Itapoã ontem (5/11). Para capturar o suspeito, que estava escondido em uma chácara na zona rural de Sobradinho, os investigadores utilizaram uma estratégia inusitada: disfarçaram-se de engenheiros de telecomunicações para ingressar na propriedade sem despertar suspeitas.

O crime ocorreu na madrugada do dia 1 de agosto de 2026, nas proximidades da Fazenda Velha, no Itapoã. De acordo com as investigações da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá), lideradas pelo delegado Erick Sallum, o crime foi motivado por desavenças banais relacionadas a dívidas.



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Armado com uma faca, o investigado passou a perseguir duas vítimas. A primeira foi golpeada diversas vezes, sofrendo ferimentos graves que exigiram internação hospitalar. Em seguida, a violência voltou-se contra a segunda vítima, que foi agredida repetidamente na cabeça com um pedaço de madeira, mesmo já caída e indefesa. A brutalidade das agressões foi tamanha que causou a desfiguração total do rosto da vítima, tornando a identificação possível apenas por meio de exame necropapiloscópico (impressões digitais). A segunda vítima sobreviveu após atendimento médico.



Fuga e disfarce tático



Após o crime, o suspeito fugiu e deixou o celular no local. Informações iniciais indicavam a possibilidade de uma fuga interestadual em direção a Roraima. No entanto, o trabalho de inteligência da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SIC-VIO) da 6ª DP rastreou o paradeiro do foragido até uma chácara isolada próxima à DF-250, no Núcleo Rural Sobradinho de Melo.



Devido às dificuldades de acesso ao local e ao risco de fuga, os agentes adotaram a dissimulação operacional. Vestidos como engenheiros, os policiais aproximaram-se da habitação sem chamar a atenção do alvo. No momento oportuno, a equipe de assalto invadiu o espaço e efetuou a prisão em cumprimento a mandado expedido pela Justiça.



Penas previstas



Conduzido à delegacia, o investigado confessou os crimes durante o interrogatório. Ele responderá por homicídio qualificado consumado e homicídio qualificado tentado, cujas penas somadas podem chegar a 45 anos de reclusão. Além disso, uma mulher que auxiliou o suspeito a se esconder foi indiciada pelo crime de favorecimento pessoal.



A PCDF destacou que a ação demonstra o compromisso das forças de segurança com o combate à criminalidade violenta e reforça que a tentativa de fuga não garante impunidade a criminosos.