Ícone de Brasília, Restaurante Universal faz 30 anos e prepara novidades

Instalado na 210 Sul, o Restaurante Universal chega a 2026 celebrando 30 anos de história na gastronomia de Brasília. Fundado em 1997 pela chef Mara Alcamim, o espaço consolidou sua trajetória com ambiente marcante, hospitalidade e cozinha criativa.

Desde 2018, a sociedade reúne Estefanía Morey, o diretor financeiro Leones Oliveira e o chef Rogério Evangelista. Há mais de duas décadas na liderança da cozinha, Rogério preserva clássicos consolidados da casa, como o Filé Vinho e Mel, o Picadinho Universal e o Camarão Sexy, alternando criações sazonais, festivais gastronômicos e releituras.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Reconhecimento internacional

A solidez do trabalho rendeu notoriedade no setor de turismo e gastronomia. Em 2025, o restaurante alcançou projeção internacional ao integrar o Travellers’ Choice Awards, do Tripadvisor. A casa obteve a nona colocação mundial na categoria Tesouros Escondidos e o 11º lugar na lista comemorativa de 25 anos da premiação, figurando entre apenas oito endereços brasileiros selecionados.

A excelência das bebidas rendeu reconhecimentos associados à revista "Prazeres da Mesa" entre 2017 e 2019. O restaurante também integra a Associação dos Restaurantes da Boa Lembrança, valorizando a culinária autoral e a memória à mesa.

Rótulos próprios e reformulação

Para comemorar as três décadas, a casa preparou o lançamento inédito de uma linha própria com quatro produtos: três vinhos e um espumante. As bebidas foram selecionadas para dialogar diretamente com o cardápio e oferecer harmonizações exclusivas aos frequentadores.

O momento marca ainda um processo de reposicionamento e rebranding. O movimento abrange comunicação contemporânea, aprimoramento da experiência gastronômica e aproximação com segmentos como arquitetura, design, moda e cultura. A nova identidade permanece em segredo e promete alterar até a forma como o público conhece o restaurante.

A celebração oficial dos 30 anos está marcada para 11 de novembro, data em que parceiros e convidados conhecerão os próximos passos do endereço gastronômico.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.