Suspeito de um homicídio brutal e outro tentado no Itapoã é preso

O homem foi recolhido ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça - (crédito: Material cedido ao Correio)

Policiais da 6ª Delegacia de Polícia (Paranoá) prenderam Gustavo Grigório da Rocha, de 27 anos, investigado por um homicídio consumado e uma tentativa de homicídio na região da Fazendinha Velha, no Itapoã. O crime investigado destacou-se pela extrema violência empregada contra as vítimas. Uma delas sofreu agressões tão severas que teve o rosto desfigurado, morrendo no local. A segunda vítima sobreviveu ao ataque brutal, mas ficou com sequelas físicas permanentes devido às graves lesões sofridas. Veja o momento da prisão:

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A prisão do suspeito ocorreu durante a Operação Binóculo, realizada após intenso trabalho de inteligência da Seção de Investigação de Crimes Violentos (SICVIO). Desde o dia dos crimes, o suspeito permaneceu foragido e usou o conhecimento do terreno para escapar de investidas policiais anteriores. Em uma das tentativas de captura, ele conseguiu fugir das equipes correndo por dentro de um córrego e se escondendo em uma área de mata fechada, o que dificultou o acompanhamento dos agentes.

A localização do paradeiro do investigado exigiu planejamento operacional de longo prazo. O nome "Operação Binóculo" faz referência à tática adotada pelos investigadores, que consistiu em monitorar os passos do suspeito à distância, por meio de ferramentas de inteligência, até o momento mais favorável para efetuar a abordagem com segurança.

A captura foi concretizada na área rural de Sobradinho, em local de difícil acesso, onde os policiais cumpriram o mandado de prisão preventiva expedido pelo Tribunal do Júri do Paranoá. Na mesma ação, foi executado um mandado de busca e apreensão domiciliar que resultou na apreensão do celular do investigado, encaminhado para perícia no Instituto de Criminalística. Após o cumprimento das ordens judiciais, o homem foi recolhido ao sistema prisional e permanece à disposição da Justiça.