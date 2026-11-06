Polícia encontra corpo em decomposição às margens do Lago Paranoá

PCDF recolhe um corpo na beira do lago nesta sexta-feira (6/11) - (crédito: Material cedido ao Correio)

O corpo de um homem de 34 anos foi encontrado na manhã desta sexta-feira (6/11), nas proximidades da Ponte JK, no Lago Paranoá. A vítima estava em estado de decomposição e foi identificada pela Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF).

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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 7h28 para atender à ocorrência. Os militares localizaram o corpo na água, fizeram o recolhimento e condução até as margens do lago e o deixaram aos cuidados da Polícia Civil e do Instituto Médico Legal (IML).

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Segundo informações da ocorrência registrada pela 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), a vítima tinha um registro de desaparecimento feito em Planaltina de Goiás (GO), na última quarta-feira (4/11). A comunicação sobre a localização do cadáver chegou à Polícia Civil na manhã desta sexta-feira (6/11), às 8h22.

As circunstâncias da morte serão investigadas pela corporação.