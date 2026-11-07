Emater-DF quer os produtos locais nas prateleiras dos supermercados

As iniciativas desenvolvidas pela Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural do Distrito Federal (Emater-DF) para ampliar as oportunidades de comercialização de produtos locais foram o tema do CB.Agro, parceria do Correio com a TV Brasília, ontem. Em entrevista aos jornalistas Sibele Negromonte e Roberto Fonseca, Cleison Duval, presidente do órgão, comentou sobre as maneiras de aproximar a população dos produtores, citando o selo Do Agro a Você e o catálogo Conexões e experiências: Turismo, histórias e produtos do campo que encantam.

O que é o projeto Selo do Agro a Você?

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Esse selo tem importância muito grande porque vamos identificar o produto do Distrito Federal e, ao mesmo tempo, valorizá-lo. Nós temos mais de 20 mil propriedades rurais, com quase 23 mil produtores produzindo alimentos. Estamos fechando um ciclo de apoio nessa identificação, valorizando e identificando esse produto. Aquele produtor que estiver cadastrado na Emater-DF, estiver produzindo e quiser participar deste projeto vai receber ao final um selo que vai identificar o produto dele. Participamos de um grupo de trabalho, criado com várias secretarias do DF e empresas públicas, que está trabalhando na comercialização dos produtos do DF nos supermercados. Toda uma discussão está sendo realizada semanalmente com supermercados, instituições do DF e produtores, estamos eliminando barreiras e facilitando para que ao final tenhamos de fato produtos do DF em um espaço reservado dentro dos supermercados de Brasília com produtos identificados como locais.

O selo engloba todos os produtos?

Engloba tudo, tanto produção primária quanto os produtos agroindustrializados. Aquele produtor que vende frutas, verduras e legumes nos supermercados pode ter seu selo identificando que é um produto do DF. Aquele produtor que trabalha com queijo, doce, geleias, panificados e biscoitos também pode se cadastrar e obter seu selo de identificação e colocá-lo na sua embalagem. Temos um número grande de produtores que já comercializam nos supermercados, mas aqueles que produzem em larga escala. Tem também a comercialização indireta: o produtor entrega na Ceasa e, de lá, o produto vai para o mercadinho, varejão e supermercado. É uma venda indireta do produto dele. Os pequenos produtores terão essa oportunidade aberta para entrar no supermercado, porque estamos falando de um espaço separado dentro do estabelecimento.

Como ter direito ao selo?

É necessário apenas ir ao escritório da Emater-DF e preencher um formulário. Se o produtor já está cadastrado, recebe visitas periódicas de técnicos da Emater-DF ou que trabalham com a agroindústria. Os produtores que quiserem participar do processo de obtenção do selo podem procurar qualquer um dos 15 escritórios da Emater no DF até 27 de novembro.

Como será a segunda edição do catálogo Conexões e experiências?

O chamamento está aberto porque houve procura muito grande e se encerra em 30 de novembro. É um catálogo governamental, que está na página da Emater e da Secretaria de Turismo do DF (Setur-DF). A novidade é que vai ser bilíngue, em português e inglês, para aproveitar o que Brasília tem. Temos muito turismo cívico e, agora, estamos passando a ter turismo rural, de rotas que institucionalizamos, como a do vinho e do queijo.

A adesão apresenta algum custo para o produtor?

Não tem nenhum custo. É só procurar um escritório da Emater até o final do mês e fazer sua inscrição. Depois, há a curadoria. Vamos visitar a propriedade e ver se ela está preparada de fato, porque o interessante do catálogo é que ele promove o desenvolvimento e geração de riqueza regionais. Se tenho uma propriedade que hoje recebe visitantes, mas naquela região há produtores que fabricam cachaça ou queijo que não recebe turismo, como posso promover essas propriedades? Essa que recebe precisa ter feito uma parceria com outro produtor local para promover um desenvolvimento regional. Esse catálogo agrega os produtores, aqueles que recebem ou não visitantes, e, assim, fazemos do DF um grande polo de turismo.

Como essas iniciativas se complementam?

A Rota do Queijo, que foi institucionalizada, por exemplo, teve um trabalho que começou com o concurso de queijos artesanais e, antes disso,o trabalho dos técnicos ensinando a produzir e regularizar sua queijaria. Agora, estamos na segunda edição do concurso e vamos entregar a premiação no dia 19, às 17h, no Rancho Canabrava. O objetivo principal é incentivar a produção, a criação de rotas e a regularização da produção. Isso vai criando riqueza em todas as cadeias e aumentando a geração de emprego e renda no DF como um todo.

Assista à entrevista completa:

*Estagiária sob supervisão de Patrick Selvatti



