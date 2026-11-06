Cidade goiana a 415km do DF comemora emancipação como potência do agro

Bom Jesus de Goiás: suas vias e espaços públicos testemunham a história e o desenvolvimento do município goiano - (crédito: Wwww.bomjesus.go.gov.br/)

Bom Jesus de Goiás comemora a sua emancipação política neste sábado (7/11). O município foi criado oficialmente pela Lei Estadual nº 4.796, de 7 de novembro de 1963, após o desmembramento de Goiatuba. A instalação solene ocorreu no dia 1º de janeiro de 1964, tendo Antônio Martins Duarte como primeiro prefeito nomeado.

A denominação homenageia o padroeiro Senhor Bom Jesus. O complemento "de Goiás" passou a integrar o nome oficial com a autonomia administrativa, diferenciando a localidade de outros municípios brasileiros. Os moradores da cidade recebem o gentílico de bom-jesuenses. A cidade fica a 415km de Brasília

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia mais

Origem histórica e formação do povoado

A história local começou em 1925, quando Dona Carolina Vieira da Mota realizou a doação de terras em campos ao Senhor Bom Jesus. O objetivo declarado era a formação de um povoado. O cartório distrital lavrou a escritura pública anos depois.

Moradores da região ergueram uma pequena igreja coberta de palha entre 1925 e 1927. As primeiras casas e ranchos surgiram no entorno do templo a partir de 1927, estruturando o núcleo urbano primitivo. Pela Lei Municipal nº 56, de 23 de dezembro de 1953, o povoado alcançou a condição de distrito pertencente a Goiatuba.

Atividade agrícola e localização estratégica

O município situa-se na Região Sul de Goiás, integrante da Microrregião do Meia Ponte, a cerca de 210 quilômetros de Goiânia. A ligação rodoviária pela BR-452 oferece acesso logístico para a circulação de bens. No Censo Demográfico do IBGE, a cidade registrou 23.958 habitantes, com estimativas recentes que ultrapassam 25 mil moradores.

A economia municipal concentra força no agronegócio e na agroindústria regional, destacando-se em setores específicos:

Cultivo e armazenagem de soja e milho;

Produção de sorgo e algodão;

Setor sucroalcooleiro com atuação de indústrias e usinas de açúcar e álcool geradoras de emprego.

Patrimônio urbano e espaços comunitários

O monumento do Cristo, instalado na entrada da cidade, serve como ponto de referência para viajantes. A Paróquia Senhor Bom Jesus preserva as raízes religiosas estabelecidas na criação do vilarejo. A Praça dos Três Poderes e o Parque de Exposições Agropecuárias Adelmo Henriques da Silva recebem shows, eventos esportivos e comemorações da população.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.