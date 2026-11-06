Secretaria de Saúde alerta sobre cobranças indevidas por procedimentos médicos

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) alerta a população sobre tentativas de fraudes financeiras envolvendo pessoas que se passaram por servidores do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo relatos das vítimas, os golpistas exigiam transferências em dinheiro com a promessa de agilizar supostas cirurgias de mama em falsos mutirões da campanha Outubro Rosa.
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A denúncia foi acolhida pela pasta e encaminhada à Ouvidoria-Geral do Distrito Federal. Ainda de acordo com a SES-DF, as investigações contam com a cooperação dos órgãos de controle e com as forças policiais para identificar os responsáveis pelo crime.
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"O SUS é um sistema público, universal e totalmente gratuito, sem a cobrança de qualquer procedimento médico. A recomendação é que nunca se realize qualquer tipo de pagamento", informu a secretaria.
A pasta orienta que diante de qualquer cobrança suspeita ou abordagem irregular por mensagens de aplicativos ou telefonemas em nome de profissionais da saúde pública, o cidadão deve acionar os canais oficiais de denúncia.
Saiba onde denunciar:
- Ouvidoria-Geral do GDF: Pelo telefone 162 ou pela plataforma Participa DF;
- Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF): Pelo Disque-Denúncia 197, via WhatsApp institucional ou em qualquer delegacia de polícia.
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