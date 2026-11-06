Secretaria de Saúde alerta sobre cobranças indevidas por procedimentos médicos

Diante de qualquer cobrança suspeita ou abordagem irregular por mensagens de aplicativos ou telefonemas em nome de profissionais da saúde pública, o cidadão deve acionar os canais oficiais de denúncia - (crédito: Joel Rodrigues/Agência Brasília)

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) alerta a população sobre tentativas de fraudes financeiras envolvendo pessoas que se passaram por servidores do Sistema Único de Saúde (SUS). Segundo relatos das vítimas, os golpistas exigiam transferências em dinheiro com a promessa de agilizar supostas cirurgias de mama em falsos mutirões da campanha Outubro Rosa.

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A denúncia foi acolhida pela pasta e encaminhada à Ouvidoria-Geral do Distrito Federal. Ainda de acordo com a SES-DF, as investigações contam com a cooperação dos órgãos de controle e com as forças policiais para identificar os responsáveis pelo crime.

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"O SUS é um sistema público, universal e totalmente gratuito, sem a cobrança de qualquer procedimento médico. A recomendação é que nunca se realize qualquer tipo de pagamento", informu a secretaria.

A pasta orienta que diante de qualquer cobrança suspeita ou abordagem irregular por mensagens de aplicativos ou telefonemas em nome de profissionais da saúde pública, o cidadão deve acionar os canais oficiais de denúncia.

Saiba onde denunciar:

Ouvidoria-Geral do GDF: Pelo telefone 162 ou pela plataforma Participa DF;

Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF): Pelo Disque-Denúncia 197, via WhatsApp institucional ou em qualquer delegacia de polícia.