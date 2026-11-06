Exposição no MAB conta história da casas da Vila Planalto

Construídas em 1957, cinco casas de madeira são utilizadas para contar a história de Brasília, indo além da arquitetura dos monumentos, na exposição Fazendinha: passado, presente e futuro, inaugurada nesta sexta-feira (6/11). A exposição será aberta às 17h, no Museu de Arte de Brasília (MAB). A visitação pode ser feita entre 7 e 24 de novembro e convida o público a refletir sobre conservação e vínculo com a comunidade.
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O Conjunto da Fazendinha é uma área residencial construída, inicialmente, para abrigar engenheiros e técnicos da construtora Pacheco Fernandes durante a construção da capital federal, na década de 1950. As instalações foram construídas como abrigo temporário, mas após a inauguração de Brasília, passaram a receber usos institucionais e comunitários.
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A exposição mostra como a região apresenta diferentes modos de morar, técnicas construtivas e relações sociais dos antigos acampamentos construídos há mais de 60 anos.
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Reunindo fotografias históricas e atuais, documentos, maquetes e levantamentos arquitetônicos, a exposição é organizada em três eixos: passado, presente e futuro. A exposição contará com experiências de realidade virtual para explorar a reconstituição dos ambientes das casas, além de outros recursos digitais que mostram espaços das casas que hoje têm acesso restrito.
A exposição também aborda as condições atuais do conjunto, marcado por deterioração de materiais, por alterações nas estruturas e por diferentes formas de ocupação. Por isso, a mostra leva os visitantes a uma reflexão sobre a possibilidade de conservação e vínculo com a comunidade local.
A iniciativa surge de uma parceria entre a comunidade a universidade e conta com a exposição de pesquisas acadêmicas desenvolvidas em 2023 pelo Canteiro Modelo de Conservação de Brasília, em conjunto entre a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília (FAU/ UnB) e o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan). A mostra conta com a curadoria de Ana Clara Gianecchini e Ana Paula Campos Gurgel, além de fotografias e documentos disponibilizados pelo Arquivo Público do Distrito Federal e de outros acervos e colaboradores.
Serviço
Fazendinha: passado, presente e futuro
Abertura: 6 de novembro
Horário: 17h
Local: Museu de arte de Brasília (MAB) - SHTN, trecho 1, Projeto Orla, Pólo 3, Lote 5
Visitação: de 7 de novembro a 24 de novembro
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