Faccionado é preso, após ostentar armas ao lado de uma boneca; vídeo

O suspeito de liderar o grupo, identificado como Elias José Gonçalves, o "Dentão", é considerado foragido - (crédito: Material cedido ao Correio)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) prendeu, na madrugada desta sexta-feira (6/11), o líder da célula de uma facção carioca em Ceilândia, identificado como Elias José Gonçalves, conhecido como Dentão. Ele estava foragido desde setembro deste ano, segundo a corporação.

O homem tem passagens na polícia por tráfico de drogas, receptação, roubo e porte ilegal de arma de fogo. Além disso, também é suspeito de envolvimento em pelo menos cinco homicídios. A prisão de Elias José foi feita pelo Batalhão de Rondas Ostensivas Táticas Motorizadas (Rotam) da PMDF.

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A corporação recebeu informações sobre um indivíduo conhecido como Dentão que estaria causando terror entre moradores da QNR, em Ceilândia, local de atuação do grupo que liderava. Segundo as denúncias, o homem fazia disparos com arma de fogo em via pública, ameaçava moradores e agredia vítimas com coronhadas. Ele também foi apontado como suspeito em roubos de veículos e homicídios na região.

A corporação também recebeu uma verdadeira coletânea de vídeos em que o homem exibia, sem nenhuma modéstia, entorpecentes e armamentos, além de fazer ameaças. Mas o grande protagonista involuntário das imagens era mesmo uma boneca descabelada. Veja:

Durante monitoramento do Serviço de Inteligência do Batalhão da Rotam, a equipe identificou um veículo com cinco pessoas, entre eles Elias José, que tinha mandado de prisão aberto por tráfico de drogas. As equipes ostensivas da Rotam foram acionadas e fizeram a abordagem do veículo, onde encontraram uma pistola com numeração suprimida, munições e porções de substância semelhante à maconha.

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De acordo com os relatos dos policiais, Elias José assumiu a propriedade da arma e declarou ser autor de um homicídio ocorrido em 26 de setembro deste ano, na QNR 4, e que a pistola apreendida teria sido utilizada no crime. As declarações serão investigadas pela Polícia Civil.

As cinco pessoas presentes no veículo e o material apreendido foram encaminhados à 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro) para o seguimento do processo.