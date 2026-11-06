Homem com histórico de surto é contido por militares e encaminhado ao hospital

Na noite desta sexta-feira (6/11), um homem em surto foi contido após cerca de três horas de atuação com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na Rua da Gameleira, em São Sebastião.
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Segundo informações da PMDF, um homem estava trancado em seu apartamento com um vazamento de gás. Durante as negociações iniciais, o homem disse à polícia que se fosse necessário arrombar a porta, não teria importância, já que ele “não tem amor à própria vida”.
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Com a relutância do homem, a Operação Gerente — gerenciamento de crises e eventos críticos de alta complexidade — foi acionada por volta das 20h30. Com o acionamento, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) chegaram ao local e deram início às negociações com o rapaz. Equipes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) também foram acionadas para prestar assistência à ocorrência.
Após horas de negociação e intervenção das forças de segurança, as equipes envolvidas conseguiram conter o homem. A PMDF informou que o indivíduo em questão possui histórico psiquiátrico de intenção suicida. O CBMDF realizou o encaminhamento do homem ao hospital enquanto a guarnição da PMDF encaminhou-se à delegacia para registrar a ocorrência.
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