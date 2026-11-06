Homem com histórico de surto é contido por militares e encaminhado ao hospital

O homem foi contido após atuação de CBMDF e PMDF - (crédito: Material cedido/Bastião Notícias)

Na noite desta sexta-feira (6/11), um homem em surto foi contido após cerca de três horas de atuação com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF), na Rua da Gameleira, em São Sebastião.

Segundo informações da PMDF, um homem estava trancado em seu apartamento com um vazamento de gás. Durante as negociações iniciais, o homem disse à polícia que se fosse necessário arrombar a porta, não teria importância, já que ele “não tem amor à própria vida”.

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Com a relutância do homem, a Operação Gerente — gerenciamento de crises e eventos críticos de alta complexidade — foi acionada por volta das 20h30. Com o acionamento, equipes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) chegaram ao local e deram início às negociações com o rapaz. Equipes do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) também foram acionadas para prestar assistência à ocorrência.

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Após horas de negociação e intervenção das forças de segurança, as equipes envolvidas conseguiram conter o homem. A PMDF informou que o indivíduo em questão possui histórico psiquiátrico de intenção suicida. O CBMDF realizou o encaminhamento do homem ao hospital enquanto a guarnição da PMDF encaminhou-se à delegacia para registrar a ocorrência.