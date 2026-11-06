Padrasto é preso suspeito de envolvimento na morte de bebê

João Carlos Pereira da Costa, de 23 anos, mantinha um relacionamento com a mãe da vítima e era investigado pela Polícia Civil (PCDF) por suspeita de maus-tratos contra a bebê - (crédito: Caio Gomez)

O padrasto de uma menina de 1 ano e 3 meses foi preso preventivamente, nesta sexta-feira (6/11), suspeito de envolvimento na morte da criança, em 25 de outubro, em Samambaia. João Carlos Pereira da Costa, de 23 anos, mantinha um relacionamento com a mãe da vítima e era investigado pela Polícia Civil (PCDF) por suspeita de maus-tratos contra a bebê.

O laudo do Instituto de Medicina Legal (IML) apontou que a criança morreu em decorrência de um traumatismo torácico provocado por ação contundente. Também foram identificadas lesões compatíveis com episódios anteriores de violência. A captura foi feita por agentes da 32ª Delegacia de Polícia (Samambaia Sul), após a Justiça decretar a prisão preventiva a pedido da PCDF e com manifestação favorável do Ministério Público (MPDFT). O investigado permanecerá à disposição da Justiça.

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A investigação sobre possíveis maus-tratos estava em andamento desde o início de outubro. Segundo a Polícia Civil, a bebê havia sido internada em duas ocasiões anteriores em razão de lesões. Em 25 de outubro, ela deu entrada em uma unidade de saúde da região em parada cardiorrespiratória, mas não resistiu. As lesões constatadas pela equipe médica motivaram o acionamento da polícia.

Em nota, a defesa do pai da menina afirmou que “recebe a notícia da prisão como um passo importante na busca pela verdade e reconhece o empenho da Polícia Civil do Distrito Federal, em especial da equipe da 32ª DP, na condução das investigações".

As advogadas Ariane Rodrigues Silva e Luciana Villaça destacaram a existência de hematomas em diferentes estágios de evolução no corpo da criança. Segundo a manifestação, os profissionais de saúde que atenderam a criança na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) identificaram marcas que indicariam agressões recorrentes. "Circunstância que, em tese, indica a ocorrência de agressões reiteradas, e não de um fato isolado", diz o documento.

A defesa também chamou atenção para um pedido do Conselho Tutelar de Samambaia que buscava o afastamento da menina da mãe, do padrasto e da babá. A solicitação havia sido motivada por lesões identificadas durante um atendimento hospitalar em 13 de outubro. De acordo com os advogados, o pedido foi indeferido pela Justiça. "A defesa buscará o completo esclarecimento de todas as circunstâncias que antecederam a morte, inclusive a apuração da responsabilidade de quem quer que tenha concorrido para o resultado, por ação ou por omissão", informou.

O pai também pretende solicitar à Justiça habilitação como assistente de acusação, para acompanhar as investigações e eventual ação penal. A defesa afirmou que aguarda a conclusão do laudo de exame cadavérico pelo IML e que pretende colaborar com a Polícia Civil e o Ministério Público.

As advogadas reafirmaram a confiança nas instituições e pediram rigor na apuração. "Espera que o caso seja apurado com rigor, celeridade e transparência, para que a morte de Alice não fique impune e para que nenhuma outra criança passe pelo que ela passou", diz a nota.

