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Apologia ao nazismo

Homem é investigado por apologia ao nazismo após pintar suástica

Episódio ocorreu em Brazlândia e é investigado pela polícia. Na delegacia, o homem assumiu a autoria da pintura, mas justificou, inicialmente, que não sabia o significado do símbolo

Caso seja configurado crime de divulgação do nazismo, o homem pode enfrentar reclusão de dois a cinco anos, além de multa - (crédito: Material obtido pelo Correio)
Caso seja configurado crime de divulgação do nazismo, o homem pode enfrentar reclusão de dois a cinco anos, além de multa - (crédito: Material obtido pelo Correio)

Após denúncias de vizinhos, um morador de Brazlândia começou a ser investigado por pintar uma suástica no bueiro em frente à casa dele, no Setor Norte. As apurações são conduzidas pela 18ª DP.

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Segundo a PCDF, em 1° de novembro, um vizinho do investigado foi à delegacia relatar a pintura que o homem tinha feito. Equipes da 18ª DP foram ao endereço indicado e constataram a veracidade da denúcia. 

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A PCDF representou o fato ao Poder Judiciário, solicitando a expedição de um mandado de busca e apreensão domiciliar, o que permitiria a apreensão de materiais relacionados aos fatos, aparelhos celulares e acesso aos dados neles armazenados para aprofundar as investigações. 

Na delegacia, o homem assumiu a autoria da pintura, mas justificou, inicialmente, que não sabia o significado do símbolo e, assim que soube da associação com o nazismo, providenciou uma outra pintura por cima para encobrir a suástica. 

Segundo a polícia, a conduta ainda será investigada. Caso seja configurado crime de divulgação do nazismo, o homem pode enfrentar reclusão de dois a cinco anos, além de multa. As investigações seguem para reunir elementos que permitam esclarecer a motivação da conduta, confirmar ou afastar a hipótese criminosa e subsidiar a conclusão do procedimento investigativo.

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Luiz Fellipe Alves

Formado em jornalismo pelo Centro universitário Udf. Atua na editoria de Cidades desde 2024 cobrindo política, pautas sociais, segurança pública, saúde, mobilidade urbana e crimes.

Por Luiz Fellipe Alves
postado em 06/11/2026 20:23
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