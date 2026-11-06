Homem é investigado por apologia ao nazismo após pintar suástica

Caso seja configurado crime de divulgação do nazismo, o homem pode enfrentar reclusão de dois a cinco anos, além de multa - (crédito: Material obtido pelo Correio)

Após denúncias de vizinhos, um morador de Brazlândia começou a ser investigado por pintar uma suástica no bueiro em frente à casa dele, no Setor Norte. As apurações são conduzidas pela 18ª DP.

Segundo a PCDF, em 1° de novembro, um vizinho do investigado foi à delegacia relatar a pintura que o homem tinha feito. Equipes da 18ª DP foram ao endereço indicado e constataram a veracidade da denúcia.

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A PCDF representou o fato ao Poder Judiciário, solicitando a expedição de um mandado de busca e apreensão domiciliar, o que permitiria a apreensão de materiais relacionados aos fatos, aparelhos celulares e acesso aos dados neles armazenados para aprofundar as investigações.

Na delegacia, o homem assumiu a autoria da pintura, mas justificou, inicialmente, que não sabia o significado do símbolo e, assim que soube da associação com o nazismo, providenciou uma outra pintura por cima para encobrir a suástica.

Segundo a polícia, a conduta ainda será investigada. Caso seja configurado crime de divulgação do nazismo, o homem pode enfrentar reclusão de dois a cinco anos, além de multa. As investigações seguem para reunir elementos que permitam esclarecer a motivação da conduta, confirmar ou afastar a hipótese criminosa e subsidiar a conclusão do procedimento investigativo.