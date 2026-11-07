Chuvas e ventos fortes causam danos em seis regiões do DF neste sábado (7)

Chuva e ventania causam danos em seis regiões do DF neste sábado (7/11) - (crédito: CBMDF)

Forte ventania e chuvas que atingiram o Distrito Federal neste sábado (7/11) provocaram danos em seis regiões do Distrito Federal. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu a um total de 24 ocorrências em Samambaia, Núcleo Bandeirante, Ceilândia, Candangolândia, Águas Claras e Riacho Fundo. Até o momento, não houve registro de vítimas

Somente em Samambaia, foram registradas um total de nove ocorrências. Entre os danos registrados estão quedas de árvores, postes e fiações elétricas, desabamentos de muros e alambrados, além de destelhamentos de residências.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Cinco viaturas e equipamentos específicos, como motosserras, estão sendo utilizados pelas equipes do CBMDF para desobstruir as vias urbanas e retirada das árvores. A Neoenergia também está no local, prestando apoio às equipes de atendimento.



Confira imagens da ação dos bombeiros em Santa Maria: