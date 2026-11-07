Acidente na BR-040 deixa um morto e três feridos em Santa Maria

Um grave acidente de trânsito mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) na manhã deste sábado (7/11). Por volta das 5h55, um carro colidiu contra um poste de iluminação pública e capotou na altura da Avenida Dom Bosco, na entrada de Santa Maria (DF), na BR-040. O impacto deixou um morto e três feridos. Ao chegarem ao local, as equipes do CBMDF encontraram duas vítimas ejetadas para fora do automóvel e outras duas presas às ferragens.
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Uma das vítimas foi retirada em estado grave e levada imediatamente ao hospital. A outra entrou em parada cardiorrespiratória (PCR); os socorristas tentaram manobras de reanimação por cerca de 40 minutos, mas o óbito foi constatado ainda no local por um médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU).
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As duas pessoas ejetadas do veículo passaram pelos protocolos de atendimento a traumas. Elas foram estabilizadas na rodovia e levadas conscientes e orientadas para atendimento médico hospitalar. A identidade e o estado atualizado dos feridos não foram divulgados pela equipe.
A operação de resgate contou com o empenho de cinco viaturas de socorro do CBMDF e recebeu apoio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás. Durante os trabalhos, o trecho da BR-040 precisou ser parcialmente interditado para garantir a segurança das equipes de emergência. A cena do acidente permaneceu sob custódia da Polícia Militar do Estado de Goiás. Não há informações detalhadas sobre a dinâmica do capotamento.