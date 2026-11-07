Homem é preso suspeito de invadir casas e tentar estuprar moradora

O homem foi encontrado e detido enquanto caminhava nas proximidades da delegacia de São Sebastião - (crédito: Caio Gomez)

Um homem foi preso pela Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), nesta sexta-feira (6/11), suspeito de tentar violentar sexualmente uma mulher em São Sebastião. Inicialmente, ele teria tentado invadir uma residência, pulando o muro, mas foi interceptado pela ação da moradora, que trancou a porta ao notar o o momem tentando invadir a casa com uma faca na mão. Na segunda tentativa, ele conseguiu entrar em outra casa, através de uma brecha no portão. De acordo com a vítima, ela teria acordado com o homem já dentro do seu quarto, em cima do seu corpo.

A segunda mulher contou aos policiais que o invasor tentou cometer violência sexual enquanto ela estava deitada na cama. Para se defender, a vítima reagiu e atingiu o homem com um chute na região do estômago, fazendo com que ele se afastasse. Segundo a PMDF, o suspeito fugiu do imóvel, deixando para trás uma faca, um aparelho celular e um documento de identidade pertencente a outra pessoa.

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Ainda conforme a corporação, após receber informações sobre os dois episódios, os militares relacionaram as ocorrências pelas características semelhantes do suspeito e reforçaram as buscas na região do Morro da Cruz. O homem foi encontrado e detido enquanto caminhava nas proximidades da delegacia de São Sebastião.

De acordo com a PMDF, o suspeito foi encaminhado à delegacia, acompanhado das vítimas, para o registro das ocorrências. Ele foi autuado em flagrante pelos crimes de tentativa de violência sexual e invasão de domicílio. Segundo a PMDF, o homem já possui passagens policiais por ameaça, desacato, injúria e violência doméstica.