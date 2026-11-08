Familiares e amigos homenageiam Byanca de Araújo sete dias após sua morte

Familiares e amigos de Byanca de Araújo Leão, de 18 anos, participaram, ontem, de uma caminhada por justiça em Sobradinho 2. A manifestação reuniu integrantes de movimentos sociais e teve concentração em frente à 35ª Delegacia de Polícia (DP), com percurso até a Paróquia São José, onde foi realizada uma missa de sétimo dia em memória da jovem.

Os participantes cobraram respostas sobre as circunstâncias da morte e a responsabilização dos envolvidos. Byanca morreu após ser atingida por um tiro na cabeça, na madrugada de 31 de outubro, em uma casa na AR 17 de Sobradinho 2.

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A mãe da jovem, Jamila Assunção de Araújo, de 37 anos, contou que recebeu a notícia enquanto estava na Bahia. Byanca havia ficado em casa cuidando dos irmãos. "Quando eu peguei o celular, ele (o pai da vítima) mandou uma mensagem falando assim: 'Aconteceu uma tragédia com a Byanca'. Nesse exato momento, eu já pensei assim: 'Minha filha morreu, mataram minha filha'", relatou.

Segundo Jamila, a filha não conhecia os adolescentes que estavam na residência. Uma amiga havia recebido um convite para uma comemoração de aniversário e foi acompanhada de Byanca e outra jovem. "Uma menina inocente, que não sabia o que estava acontecendo, só foi porque foi chamada, porque ela não conhecia eles, e eles tiraram uma vida de uma inocente", afirmou. "Eu só peço isso. E por quê?"

O pai, Valdir da Silva Leão Júnior, 42, também cobrou esclarecimentos. Ele afirmou que a família não recebeu informações suficientes sobre a investigação e desconhecia quem efetuou o disparo. "A gente quer justiça, que não caia no esquecimento. A gente quer informação, quer que fique preso, que os pais sejam responsáveis também", disse.

Prima da jovem, Aline Costa, 40, afirmou que os familiares receberam informações diferentes sobre as armas encontradas na casa de um dos três adolescentes suspeitos. Foram localizadas quatro armas pertencentes ao pai de um deles, que possuía registro como Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC). Segundo os familiares, o armamento passou por perícia. "Então, a gente não sabe quem foi o autor, a gente não sabe qual foi a arma e a gente não tem acesso ao andamento do processo", afirmou Aline. Para ela, a caminhada foi uma forma de manter o caso em evidência e cobrar a continuidade das investigações.

Investigação

A manifestação também contou com integrantes do Levante Feminista contra o Feminicídio, o Lesbocídio e o Transfeminicídio. A socióloga Ana Liési Thurler, 82, participou do ato e defendeu que a morte fosse investigada sob a perspectiva da violência de gênero. "Não dá pra aceitar que é homicídio, isso é feminicídio", destacou ela.

A educadora e conselheira tutelar Rayane Fontenele, 30, também cobrou respostas e chamou atenção para o acesso a armas de fogo. "Como que um adolescente tem um acesso tão fácil a armas?", questionou.

Para os familiares, além da responsabilização dos envolvidos, a mobilização representou uma forma de preservar a memória de Byanca. "Ela tinha família, ela era muito querida por todos e a gente quer que as investigações continuem", reforçou a prima.

Uma amiga que preferiu não se identificar descreveu Byanca como dedicada e querida. "A Byanca sempre foi uma menina feliz, uma menina sorridente, uma menina que se dedicava a tudo e a todos. Então, hoje, a Byanca faz falta pra todos nós", disse.

A Polícia Civil (PCDF) informou ao Correio que não havia novidades sobre o caso, até o fechamento desta edição. Segundo a corporação, a investigação está sob sigilo por envolver menores de 18 anos, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Os três menores suspeitos foram encaminhados ao Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), onde permaneceriam à disposição do Poder Judiciário.





