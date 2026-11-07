PMDF apreende R$ 140 mil em drogas na Rodoviária Interestadual de Brasília

Policiais militares apreendem 14 kg de drogas em Rodoviária Interestadual com ajuda de cão treinado - (crédito: PMDF)

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) apreendeu, na noite deste sábado (7/11), cerca de 14 kg de entorpecentes na Rodoviária Interestadual de Brasília. A operação foi realizada pelo Batalhão de Polícia com Cães (BPCães) e a substância apreendida foi estimada em R$ 140 mil.

Segundo a PMDF, o homem que carregava a mala com a droga relatou que os entorpecentes seriam transportados de Brasília para Belo Horizonte, em Minas Gerais. O homem foi encaminhado à 1ª DP, na Asa Sul.

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A ocorrência foi registrada pelos militares por volta das 18h30. A operação contou com o apoio da cadela K9 IPA, que ajudou a identificar as substâncias, que consistiam em 10 tabletes de maconha e quatro pacotes de skunk.