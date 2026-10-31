Jovem de 18 anos morre baleada em Sobradinho II; adolescentes são apreendidos

Os menores foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) - (crédito: Material cedido ao Correio)

Uma jovem de 18 anos, identificada como Byanca de Araújo Leão, morreu após ser baleada na cabeça por volta das 2h da madrugada deste sábado (31/10), na AR 17 de Sobradinho II. O crime ocorreu enquanto ela se afastava para buscar um isqueiro em uma residência onde estava com testemunhas e três adolescentes suspeitos (dois de 16 anos e um de 17), que fugiram logo após o disparo.

A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) registrou o caso inicialmente como feminicídio consumado, mas apura a hipótese de o tiro ter sido acidental. De acordo com testemunhas, após um dos adolescentes apontar uma arma em tom de brincadeira na chegada do grupo, não houve discussões ou agressões. O disparo aconteceu enquanto Byanca estava fora do campo de visão das demais testemunhas. Os três suspeitos foram identificados, localizados e apreendidos por equipes da Polícia Militar e da 35ª Delegacia de Polícia.

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“Os agentes dessa delegacia passaram a diligenciar, juntamente com policiais do 13º Batalhão, e conseguiram identificar e apreender os indivíduos, haja vista que eram três adolescentes, dois de 16 e um de 17 anos”, destacou o delegado Ricardo Viana, da 35ª Delegacia de Polícia (DP).

Os menores foram encaminhados à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA). Na casa de um deles, a polícia apreendeu quatro armas de fogo pertencentes ao pai do jovem, que é Colecionador, Atirador Desportivo e Caçador (CAC).

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“Cabe considerar que na casa de um dos suspeitos foram encontradas quatro armas de fogo, pois o pai dele é CAC e ele tinha acesso ao cofre onde ficavam esses instrumentos”, afirmou o delegado, explicando que o armamento passou por perícia técnica.