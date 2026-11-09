Crônica: Nota mil para a língua portuguesa

Há mais de uma década me dedico à cobertura dessa importante avaliação nacional - (crédito: Reprodução/Enem)

A crônica de hoje é sobre acasos. Ou talvez sobre destino, para quem acredita que tudo tem o seu tempo de acontecer. Na última quinta-feira, celebramos o Dia Nacional da Língua Portuguesa. Recebi o lembrete numa publicação feita pelo Senado Federal em uma de suas redes sociais. À essa altura, já sabia que o texto de hoje precisaria abordar, de alguma maneira, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Não apenas porque é o tema do momento, mas porque há mais de uma década me dedico à cobertura dessa importante avaliação nacional.

Acabo de me lembrar, conversando com colegas da redação, que, quando prestei o exame, ele ainda não havia sido adotado como forma de ingresso para o ensino superior. A função da prova, portanto, era a de avaliar o desempenho de egressos do ensino médio. Mais tarde, já formada, aquele grande esforço nacional para aumentar as possibilidades de acesso à universidade atraiu a minha atenção como profissional de comunicação, e a dedicação às coberturas foi inevitável.

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Desde então acompanho os temas da redação, o balanço de cada dia e a felicidade de quem consegue uma vaga por meio do Sisu e de tantas outras seleções que aceitam a nota do exame. Ontem foi o primeiro dia da avaliação deste ano, com a redação e as questões de português, e a proximidade com o dia que celebra a nossa língua me parece mais que apropriada. A data foi estabelecida pela Lei 11.310/2006, em homenagem à data de aniversário de Rui Barbosa.

E aí chega mais uma coincidência com a publicação do Senado Federal: ela vinha acompanhada de uma frase de Clarice Lispector que, curiosamente, foi tema de questão do Enem em 2017. A questão 20 do caderno azul daquela edição trazia um trecho de Carta de Amor, texto publicado em A descoberta do mundo (Rocco, 1999).

"Esta é uma confissão de amor: amo a língua portuguesa. Ela não é fácil. Não é maleável. (…) A língua portuguesa é um verdadeiro desafio para quem escreve. Sobretudo para quem escreve tirando das coisas e das pessoas a primeira capa de superficialismo.

Às vezes ela reage diante de um pensamento mais complicado. Às vezes se assusta com o imprevisível de uma frase. Eu gosto de manejá-la — como gostava de estar montada num cavalo e guiá-lo pelas rédeas, às vezes a galope. Eu queria que a língua portuguesa chegasse ao máximo em minhas mãos. E este desejo todos os que escrevem têm. Um Camões e outros iguais não bastaram para nos dar para sempre uma herança de língua já feita. Todos nós que escrevemos estamos fazendo do túmulo do pensamento alguma coisa que lhe dê vida.

Essas dificuldades, nós as temos. Mas não fale do encantamento de lidar com uma língua que não foi aprofundada. O que recebi de herança não me chega.

Se eu fosse muda e também não pudesse escrever, e me perguntassem a que língua eu queria pertencer, eu diria: inglês, que é preciso e belo. Mas, como não nasci muda e pude escrever, tornou-se absolutamente claro para mim que eu queria mesmo era escrever em português. Eu até queria não ter aprendido outras línguas: só para que a minha abordagem do português fosse virgem e límpida."

Clarice resume o desafio e a satisfação que é escrever em língua portuguesa. Acaso ou destino, a vida encontra suas conexões, entre uma e outra palavra desse belo idioma.