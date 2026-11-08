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Tentativa de feminicídio

Celina Leão diz que crime de "policial feminicida não ficará impune"

Em nota, Celina Leão afirmou que "atitude do policial feminicida não tem o padrão de comportamento de nossa Polícia Militar". Nas publicações, a governadora elogiou a ação da corporação, com a rápida prisão de Bruno Cardoso

A governadora se posicionou por meio do seu perfil no X - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)
A governadora se posicionou por meio do seu perfil no X - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora Celina Leão (PP) repuldiou, na tarde deste domingo (8/11), os crimes cometidos pelo policial militar Bruno Cardoso. Em publicações na rede X (antigo Twitter), Celina descreveu o assassinato de Alessandra Andrade, a tentiva de feminicídio contra Caroline (namorada do suspeito) e a tentativa de homicídio contra um colega de farda, o sargento Daniel, como "inaceitável". O soldado disparou contra um grupo de amigos dentro de uma van na Asa Sul, na madrugada de domingo, durante a comemoração do próprio aniversário. O policial atingido está em estado grave no Hospital de Base.

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Em nota, Celina Leão afirmou que "atitude do policial feminicida não tem o padrão de comportamento de nossa Polícia Militar". Nas publicações, a governadora elogiou a ação da corporação, com a rápida prisão de Bruno, ainda durante a madrugada, e afirmou que a bárbarie cometida não ficará impune. "Já determinei apuração rigorosa do caso", afirmou a governadora. Confira a íntegra da nota publicada por ela:

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"Inaceitável a trágica morte de Alessandra Andrade, e a tentativa de feminicídio de sua amiga Caroline, esposa do soldado da Polícia Militar, Bruno Cardoso, nesta madrugada.

O militar também atingiu seu colega de farda, sargento Daniel, internado em estado grave. A PM agiu rapidamente e prendeu o autor dos crimes, ainda de madrugada.

Já determinei a apuração rigorosa do caso e repudio a atitude do militar feminicida, que não tem o padrão de comportamento de nossa Polícia Militar.

Minha solidariedade às famílias e amigos de todas as vítimas dessa barbárie, que não ficará impune."

Entenda o caso

Na madrugada deste domingo (8/11), um grupo de 16 pessoas, todos amigos, voltava da comemoração do aniversário do próprio autor dos disparos. Durante o retorno, a van apresentou um problema no pneu e o motorista parou no posto de gasolina da 302 Sul, para calibrá-lo. Foi nesse momento que os disparos começaram. A amiga da namorada de Bruno, Alessandra Andrade, de 26 anos, foi atingida na cabeça e morreu no local.

Outro PM, que se formou na mesma turma do autor dos disparos, também foi atingido na cabeça e está internado em estado grave. Duas mulheres foram atingidas de raspão. Uma delas é a namorada do PM que atirou. 

 

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Beatriz Mascarenhas

Repórter

Formada pelo Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), estagiou na editoria de Cidades, no Correio Braziliense e, posteriormente, integrou a equipe de Vida e Estilo no portal Metrópoles.

Eduardo Fernandes

Repórter Jr

Jornalista formado pela Universidade Paulista, estou no Correio Braziliense há dois anos. Antes, na Editoria de Cidades, agora, como Repórter da Revista do Correio.

Por Beatriz Mascarenhas e Eduardo Fernandes
postado em 08/11/2026 17:07 / atualizado em 08/11/2026 17:12
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