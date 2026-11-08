Celina Leão diz que crime de "policial feminicida não ficará impune"

A governadora se posicionou por meio do seu perfil no X - (crédito: Marcelo Ferreira/CB/D.A Press)

A governadora Celina Leão (PP) repuldiou, na tarde deste domingo (8/11), os crimes cometidos pelo policial militar Bruno Cardoso. Em publicações na rede X (antigo Twitter), Celina descreveu o assassinato de Alessandra Andrade, a tentiva de feminicídio contra Caroline (namorada do suspeito) e a tentativa de homicídio contra um colega de farda, o sargento Daniel, como "inaceitável". O soldado disparou contra um grupo de amigos dentro de uma van na Asa Sul, na madrugada de domingo, durante a comemoração do próprio aniversário. O policial atingido está em estado grave no Hospital de Base.

Em nota, Celina Leão afirmou que "atitude do policial feminicida não tem o padrão de comportamento de nossa Polícia Militar". Nas publicações, a governadora elogiou a ação da corporação, com a rápida prisão de Bruno, ainda durante a madrugada, e afirmou que a bárbarie cometida não ficará impune. "Já determinei apuração rigorosa do caso", afirmou a governadora. Confira a íntegra da nota publicada por ela:

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"Inaceitável a trágica morte de Alessandra Andrade, e a tentativa de feminicídio de sua amiga Caroline, esposa do soldado da Polícia Militar, Bruno Cardoso, nesta madrugada.

O militar também atingiu seu colega de farda, sargento Daniel, internado em estado grave. A PM agiu rapidamente e prendeu o autor dos crimes, ainda de madrugada.

Já determinei a apuração rigorosa do caso e repudio a atitude do militar feminicida, que não tem o padrão de comportamento de nossa Polícia Militar.



Minha solidariedade às famílias e amigos de todas as vítimas dessa barbárie, que não ficará impune."

Entenda o caso

Na madrugada deste domingo (8/11), um grupo de 16 pessoas, todos amigos, voltava da comemoração do aniversário do próprio autor dos disparos. Durante o retorno, a van apresentou um problema no pneu e o motorista parou no posto de gasolina da 302 Sul, para calibrá-lo. Foi nesse momento que os disparos começaram. A amiga da namorada de Bruno, Alessandra Andrade, de 26 anos, foi atingida na cabeça e morreu no local.

Outro PM, que se formou na mesma turma do autor dos disparos, também foi atingido na cabeça e está internado em estado grave. Duas mulheres foram atingidas de raspão. Uma delas é a namorada do PM que atirou.