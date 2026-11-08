Tiroteio na 302 Sul deixa mulher morta e quatro feridos na madrugada

Um ataque a tiros deixou uma mulher morta e outras quatro pessoas feridas na madrugada deste domingo (8/11), na SQS 302, na Asa Sul, em Brasília. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado por volta das 3h48 e enviou três viaturas ao local. Ao chegarem à quadra, as equipes de resgate encontraram uma mulher de aproximadamente 26 anos já sem vida dentro de uma van.

Outras quatro vítimas atingidas pelos disparos receberam atendimento imediato. Uma delas, em estado grave, foi transportada pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Os demais feridos — duas mulheres e um homem — foram levados pelo CBMDF a um hospital da região, conscientes e com quadro de saúde estável.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Leia também: Familiares e amigos homenageiam Byanca de Araújo sete dias após sua morte

Os disparos foram efetuados por um policial militar do DF, segundo a própria corporação. Em nota, a PMDF informou que o grupo retornava de uma comemoração de aniversário, em um veículo alugado para o transporte dos convidados, quando o policial militar teria efetuado disparos de arma de fogo. Cerca de 16 pessoas estavam no veículo. "A motivação do episódio ainda será apurada", diz o texto.

A corporação lamentou o ocorrido e reforçou que "não compactua com condutas dessa natureza e que todas as medidas legais, criminal, disciplinar e administrativas cabíveis serão adotadas".

A própria PMDF prender o militar envolvido e isolou a área. A Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF) foi acionada para realizar a perícia e investigar o caso.

Veja a íntegra da nota divulgada pela PMDF:

A Polícia Militar do Distrito Federal informa que adotou todas as providências cabíveis diante de uma ocorrência registrada na madrugada deste domingo (8/11), na SQS 302, Asa Sul, envolvendo um policial militar que efetuou disparos de arma de fogo contra pessoas que estavam em uma van.

Segundo informações preliminares, o grupo retornava de uma comemoração de aniversário, em um veículo alugado para o transporte dos convidados, quando o policial militar teria efetuado disparos de arma de fogo. Cerca de 16 pessoas estavam no veículo. A motivação do episódio ainda será apurada.

Cinco pessoas foram atingidas. Uma mulher, de aproximadamente 26 anos, morreu ainda no local. As outras quatro vítimas receberam atendimento médico, sendo uma delas em estado grave. As demais foram encaminhadas a unidades de saúde conscientes e estáveis.

A própria Polícia Militar localizou e prendeu o policial envolvido, adotando imediatamente as providências necessárias e garantindo o encaminhamento da ocorrência à Polícia Civil. O caso permanece em andamento na delegacia para os procedimentos legais e a apuração dos fatos.

A PMDF lamenta profundamente o episódio, manifesta solidariedade aos familiares e amigos da vítima fatal e deseja pronta recuperação às pessoas feridas.

A instituição reafirma que não compactua com condutas dessa natureza e que todas as medidas legais, criminal, disciplinar e administrativas cabíveis serão adotadas.