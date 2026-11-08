PM ferido em tiroteio dentro de van passa por cirurgia no Hospital de Base

Feridos em tiroteio dentro de van são levados para o Hospital de Base - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

O soldado Daniel Aquino, 24 anos, passou por procedimento cirúrgico e segue em observação no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF) após ser baleado no tórax e na cabeça durante um tiroteio, dentro de uma van, na madrugada deste domingo (8/11). Uma mulher foi baleada e morreu. Segundo o comandante de Daniel no 17º Batalhão de Ceilândia, tenente-coronel Renato Moreira, o jovem militar evolui sem sequelas graves aparentes após a intervenção médica.

“O cirurgião me falou que não há risco de lesão cerebral porque o tiro passou a limpo. Ele vai ficar em observação no Hospital de Base, que é referência em Brasília. Depois queremos levá-lo para o hospital conveniado da Polícia Militar. Daniel é recém-chegado à corporação, há pouco mais de 40 dias. É um bom menino, todo mundo gosta dele. Estamos muito abalados”, declarou o tenente-coronel.

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Em nota oficial, o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF) confirmou que deram entrada no HBDF, na madrugada deste domingo, duas vítimas com ferimentos por arma de fogo. Os pacientes, identificados pelas iniciais D.S.A. e Y.V.S.S., passaram por cirurgia e permanecem acompanhados pela equipe multiprofissional da unidade.

O IgesDF informou que, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à privacidade dos pacientes, não divulgará detalhes adicionais dos prontuários clínicos. As autoridades policiais investigam as causas e a dinâmica dos disparos no interior do veículo.