Comissão de Direitos Humanos repudia atos de PM que matou mulher na Asa Sul

Em nota divulgada na tarde deste domingo (8/11), a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF) repudiou os crimes cometidos pelo policial militar Bruno Cardoso dos Passos nesta madrugada. A comissão criticou o porte de arma em ambiente comemorativo e disse que irá solicitar apoio jurídico e psicológico aos familiares de Alessandra da Silva Oliveira Andrade, de 26 anos, morta dentro da van.

O texto, assinado pelo deputado distrital e presidente da Comissão, Fábio Felix (Psol), reforça a necessidade de proibir o porte de arma em situações de lazer e consumo de álcool. "E que se estabeleçam regras próprias de porte para soldados recém-ingressos, em período probatório", destacou. Na nota, a Comissão descreve que a jovem teria sido morta por motivo banal, após ter feito comentários que desagradaram ao agressor, e ainda destacou que mais pessoas poderiam ter sido vitimidas durante o tiroteio.

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A Comissão afirma que irá cobrar por uma investigação rigorosa e transparente, além de solicitar à Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informações sobre a arma utilizada, se era ou não da corporação, e quais as regras vigentes para o porte de policiais de folga, em bares e festas. Confira a nota na íntegra:

"Estou indignado.

Alessandra da Silva Oliveira Andrade tinha 26 anos. Na madrugada deste domingo, ela voltava de uma festa de aniversário com amigos, numa van, quando foi morta a tiros na 302 Sul. E ela poderia não ter sido a única. Havia 16 pessoas naquela van.

O atirador disparou várias vezes dentro do veículo, desceu e continuou atirando até acabar a munição. Cinco pessoas foram atingidas. Uma delas levou um tiro na cabeça e está em estado grave. Tudo isso num posto de combustíveis, no meio de uma quadra residencial, onde frentistas e moradores também poderiam ter sido atingidos.

Quem atirou foi um soldado da Polícia Militar do DF. De folga. Voltando de uma comemoração em um bar. Armado. Há fortes indícios de que estivesse sob efeito de álcool: segundo relatos, ele dormiu durante o trajeto e, depois, disse à polícia que não se lembra de nada. Mas Alessandra não vai voltar para casa.

Ela foi morta depois de fazer um comentário que desagradou o agressor, que ainda ameaçou a própria esposa. Mais uma mulher assassinada por um homem armado por causa de algo banal. Isso tem nome, e a gente não pode fingir que não vê.

É preciso dizer com todas as letras: arma e festa não combinam. Arma e álcool não combinam. Quando um policial vai armado para uma confraternização, qualquer discussão pode terminar em morte. E terminou.

Isso não é fatalidade. É falha de regra, de controle e de cuidado. Quem trabalha armado precisa de limites claros e de acompanhamento psicológico de verdade, para a segurança da população e dos próprios policiais.

Como presidente da Comissão de Direitos Humanos da CLDF, pedirei apoio psicológico, jurídico e assistencial imediato à família de Alessandra e aos feridos. E vou cobrar investigação rigorosa e transparente, com responsabilização.

Também pedirei que a PMDF explique se a arma era da corporação e quais regras valem hoje para o porte de policiais de folga, em festas e bares. E que a Polícia Civil informe se foi realizado exame de dosagem alcoólica e toxicológico no soldado logo após a prisão. O resultado deve ser tornado público.

É fundamental proibição efetiva do porte de arma em situações de lazer e consumo de álcool e que se estabeleçam regras próprias de porte para soldados recém-ingressos, em período probatório.

Só com acompanhamento psicológico contínuo para policiais, sem estigma, evitaremos que novas tragédias como essa aconteçam.

Meu abraço e minha solidariedade à família e aos amigos de Alessandra, aos feridos e a todas as pessoas que estavam naquela van.

Justiça para Alessandra!

Fábio Felix - Deputado Distrital e Presidente da Comissão de Direitos Humanos da CLDF"

Entenda o caso

Na madrugada deste domingo (8/11), um grupo de 16 pessoas, todos amigos, voltava da comemoração do aniversário do próprio autor dos disparos. Durante o retorno, a van apresentou um problema no pneu e o motorista parou no posto de gasolina da 302 Sul, para calibrá-lo. Foi nesse momento que os disparos começaram. A amiga da namorada de Bruno, Alessandra Andrade, de 26 anos, foi atingida na cabeça e morreu no local.

Outro PM, Daniel Aquino, 24, que se formou na mesma turma do autor dos disparos, também foi atingido na cabeça e está internado em estado grave. Duas mulheres foram atingidas de raspão. Uma delas é a namorada do PM que atirou.

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