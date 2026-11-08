"Foram muitos disparos, em sequência": estudante relata ataque a tiros contra van

Ao identificar os disparos, o estudante começou a alertar as pessoas que estavam com ele no veículo. "Imediatamente gritei: 'Abaixa! Abaixa! - (crédito: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

O estudante Pedro Lopes, de 20 anos, estava abastecendo o carro no posto de combustíveis da 302 Sul quando presenciou os disparos contra passageiros de uma van, na madrugada deste domingo (8/11). Ele havia acabado de pagar pelo combustível e se preparava para deixar o estabelecimento quando ouviu os primeiros disparos. Inicialmente, ele pensou que era uma “explosão de bombinha".

Pedro conta que chegou ao posto por volta das 3h40 e parou em uma das bombas. Pouco depois, uma van escolar chegou e estacionou próximo ao calibrador, a cerca de 50 metros de onde ele estava. Segundo o estudante, um homem desceu do veículo e abriu a porta para quatro mulheres que estavam na van.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Às 3h44, Pedro realizou o pagamento do abastecimento. Já dentro do carro, enquanto conectava o celular ao Bluetooth para colocar uma música, ouviu um barulho alto. “Levantei a cabeça e olhei para a van. Quando olhei, soaram mais dois estrondos; aí percebi que eram tiros”, relata.

Ao identificar os disparos, o estudante começou a alertar as pessoas que estavam com ele no veículo. “Imediatamente gritei: 'Abaixa! Abaixa!'. Saí com o carro para o outro lado, cruzei a faixa da quadra 300 e fui em direção à rua das farmácias”, conta.

No carro estavam Pedro, um amigo e duas amigas. Durante a fuga, ele continuou pedindo que todos se abaixassem. O estudante afirma que ouviu um dos tiros passar muito próximo à janela do veículo. “Foi uma situação terrível e foram muitos disparos, em sequência”, lembra.

A tensão continuou mesmo depois que conseguiram deixar o posto. Segundo Pedro, as mulheres que estavam no carro ficaram muito nervosas e choraram. Uma delas, no desespero, chegou a tentar ligar para o número de emergência 911, em vez do 190.

“Quando acessei o Eixão, consegui respirar um pouco. Na hora, a única reação foi tentar sair dali. Graças a Deus parei do lado de fora do posto. Foi tenebroso e desesperador”, relata. “Foi muito pesado.”