Militar que abriu fogo contra van é transferido para Papudinha

O soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Bruno Cardoso dos Passos, de 27 anos, foi transferido para o 19º Batalhão da Polícia Militar (19º BPM), conhecido como Papudinha, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda. Segundo o Núcleo de Audiência de Custódia (NAC), do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), o militar ainda não foi apresentado para ao núcleo para entrar na pauta de audiências.

De acordo com informações da corporação, o caso será apurado em duas esferas: na Justiça comum, responsável pelo processo criminal relacionado aos crimes contra a vida, e na esfera militar, por meio de procedimento instaurado pela Corregedoria da PMDF para investigar a conduta do soldado. As apurações vão ocorrer de forma paralela.

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Em nota, a PMDF informou que todas as providências de competência da corporação foram adotadas após a ocorrência. Segundo a instituição, Bruno foi localizado e preso pela própria Polícia Militar e, em seguida, conduzido à Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), responsável por oficializar a prisão em flagrante.

A PMDF declarou ainda que lamenta o ocorrido e se solidariza com os familiares e amigos da vítima, além de desejar a recuperação dos feridos. "A corporação reitera que não compactua com desvios de conduta e atua com total transparência e rigor na apuração dos fatos", ressaltou.

Caso



Bruno é apontado como autor dos disparos contra os ocupantes de uma van alugada para transportar 16 pessoas durante a comemoração de seu aniversário, na madrugada de domingo (8/11), que terminou com a morte da fisioterapeuta Alessandra Oliveira, 26, e deixou outras quatro pessoas feridas.

Durante o trajeto de volta, o veículo parou em um posto de combustíveis na SQS 302, na Asa Sul, após apresentar um problema em um dos pneus. Nesse momento, o policial teria sacado a arma e atirado contra os passageiros. O policial militar Daniel Aquino, 24, também foi baleado e ficou gravemente ferido. Bruno fugiu em direção ao Parque da Cidade, onde foi localizado e preso em flagrante pela própria PMDF.