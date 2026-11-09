Em depoimento, PM nega desentendimento antes de ataque: "Todos eram amigos"

Durante depoimento à Polícia Civil (PCDF), o soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Bruno Cardoso dos Passos, de 27 anos, negou ter qualquer desentendimento com as pessoas que estavam na van e em direção às quais efetuou uma série de disparos. O motorista do veículo, que transportava 16 pessoas, parou em posto para calibrar os pneus na 302 Sul. Foi nesse momento que ocorreram os disparos que atingiram a fisioterapeuta Alessandra Oliveira, 26 anos, que morreu no local, na madrugada de domingo (8/11). O policial militar Daniel Aquino, 24, internado em estado gravíssimo no Hospital de Base (HBDF), também foi atingido pelos disparos.

Bruno foi questionado se havia ocorrido alguma briga, mas negou a informação. "Não, todos eram meus amigos", disse. No decorrer do interrogatório, o militar afirmou que os policiais Crispim e Aquino, também presentes na confraternização, eram próximos dele desde o curso de formação. "Todos os dois são meus irmãos. A gente fez o curso junto. Eles viviam na minha casa e eu ia na deles. Eu nunca tive nenhum problema com eles. Sempre foram meus camaradas mesmo. Todos que estavam lá eram do meu círculo de amizade. Nenhum estranho", declarou.

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Bebida

O soldado também confirmou que ingeriu bebida alcoólica e negou o consumo de drogas durante a comemoração do aniversário. Ao ser perguntado pelo delegado Johnson Kennedy Monteiro sobre o que havia consumido, declarou: "Bebi whisky".

Bruno também confirmou que estava armado com uma pistola da corporação durante a confraternização. Segundo ele, o armamento foi guardado em um cofre de segurança do estabelecimento. Entretanto, ao ser questionado se havia retirado a arma quando saiu do local, afirmou não se recordar.

O policial disse ainda que estava com apenas um carregador, contendo 15 munições.

Caso

Bruno é apontado como autor do ataque a tiros dentro de uma van que transportava 16 pessoas para a comemoração do aniversário dele. Depois dos tiros, Bruno fugiu em direção ao Parque da Cidade, onde foi preso em flagrante.