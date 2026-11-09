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Procurando emprego? Agências começam semana com mais de mil vagas

Cadastro para as vagas deve ser feito pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho ou presencialmente em uma das 16 unidades das agências do trabalhador

Oportunidades são para diversos níveis de escolaridade - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)
Oportunidades são para diversos níveis de escolaridade - (crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

As agências do trabalhador de todo o Distrito Federal iniciam a semana com ofertas de 1.275 vagas para a população que está em busca de uma oportunidade de trabalho, nesta segunda-feira (9/11). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

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O cargo com maior salário está destinado à função de mestre de obras, com pagamento de R$ 6 mil, na Asa Norte, com apenas um posto disponível. Também há vagas abertas para o cargo de técnico de edificações, que oferece remuneração de R$ 5 mil, além dos benefícios, e conta com cinco vagas em Ceilândia Sul.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

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Davi Cruz*

Estagiário

Entusiasta do mundo do entretenimento: música, filmes e séries. Escreve para Diversão e Arte e Divirta-se Mais

Por Davi Cruz*
postado em 09/11/2026 10:30
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