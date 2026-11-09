Procurando emprego? Agências começam semana com mais de mil vagas

As agências do trabalhador de todo o Distrito Federal iniciam a semana com ofertas de 1.275 vagas para a população que está em busca de uma oportunidade de trabalho, nesta segunda-feira (9/11). Os interessados devem se candidatar em qualquer uma das unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego).

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O cargo com maior salário está destinado à função de mestre de obras, com pagamento de R$ 6 mil, na Asa Norte, com apenas um posto disponível. Também há vagas abertas para o cargo de técnico de edificações, que oferece remuneração de R$ 5 mil, além dos benefícios, e conta com cinco vagas em Ceilândia Sul.

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Para participar dos processos seletivos, basta cadastrar o currículo no aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego) ou ir a uma das 16 agências do trabalhador, das 8h às 17h, durante a semana. Mesmo que nenhuma das vagas do dia seja atraente ao candidato, o cadastro vale para oportunidades futuras, já que o sistema cruza dados dos concorrentes com o perfil que as empresas procuram.

Empregadores que desejam ofertar vagas ou utilizar o espaço das agências do trabalhador para entrevistas podem se cadastrar pessoalmente nas unidades ou pelo aplicativo Carteira Digital do Trabalho (Aba emprego). Também é possível solicitar atendimento pelo e-mail gcv@setrab.df.gov.br. Pode ser utilizado, ainda, o Canal do Empregador, no site da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda do Distrito Federal (Sedet-DF).

