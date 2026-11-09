Vídeo: "Não lembro", diz PM em depoimento sobre ataque a tiros dentro de van

PM que atirou contra van e matou a jovem Alessandra Andrade presta depoimento - (crédito: PCDF/Divulgação)

O soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) Bruno Cardoso dos Passos, 27 anos, preso por matar uma pessoa e ferir outras quatro, afirmou não se lembrar dos acontecimentos que antecederam os disparos contra os ocupantes de uma van na 302 Sul, no Plano Piloto. A fisioterapeuta Alessandra Oliveira, de 26 anos, morreu no local e o policial militar Daniel Aquino, 24, está internado em estado gravíssimo no Hospital de Base (HBDF).

Durante interrogatório, na 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), o militar foi questionado pelo delegado Johnson Kennedy Monteiro se gostaria de apresentar sua versão dos fatos. "Eu não lembro. Realmente não lembro o que aconteceu", respondeu.

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Ao longo do depoimento, Bruno foi interrogado sobre possíveis discussões com a esposa, sobre uma situação envolvendo mulheres que estavam saindo em um carro de aplicativo e sobre o momento em que teria deixado o estabelecimento onde comemorava o seu aniversário.

Para todas as perguntas, ele alegou não ter recordações. No encerramento do interrogatório, voltou a afirmar que não se lembrava do episódio. "Dos fatos eu não me lembro de nada. Se eu me lembrasse de alguma coisa, eu colaboraria", declarou.

Depoimento

Caso

Bruno é apontado como autor do ataque a tiros dentro de uma van que transportava 16 pessoas, para a comemoração do aniversário dele. Depois dos tiros, Bruno fugiu em direção ao Parque da Cidade, onde foi preso em flagrante.