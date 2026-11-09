Dia Mundial da Filosofia terá programação especial em Brasília

Celebração acontece no sábado (14/11), com exposições e palestras - (crédito: Nova Acrópole Escola de Filosofia/Divulgação)

O Dia Mundial da Filosofia será celebrado em Brasília com uma programação dedicada à relação entre Filosofia e Ciência. O encontro está marcado para sábado (14/11), às 17h, no auditório do Colégio Madre Carmen Sallés, na 604 Norte. A entrada custa R$ 57 e tem caráter beneficente.

Promovido pela escola de filosofia Nova Acrópole, o evento terá um painel com quatro convidados de diferentes áreas, além de uma palestra sobre o tema “A Ciência de se tornar Humano”. A programação também inclui uma apresentação da Orquestra Filarmônica Juvenil da Nova Acrópole.

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Entre os assuntos abordados estão saúde, autoconhecimento, administração e mitologia. A médica e filósofa Ana Cristina Machado falará sobre a compreensão integral do ser humano; a filósofa Manuella Bittar abordará a ciência de si mesmo; e o administrador e filósofo João Paulo Martins discutirá o papel das organizações na formação humana. Já a professora Ana Beatriz Pignataro apresentará reflexões sobre os ensinamentos presentes nas narrativas mitológicas de diferentes culturas.

O encerramento ficará a cargo do filósofo Luís Carlos Marques Fonseca, diretor nacional da Nova Acrópole do Brasil – área Norte, que ministrará a palestra “A Ciência de se tornar Humano”. A proposta é discutir caminhos práticos para a transformação interior e aproximar os conhecimentos filosóficos e científicos de questões do cotidiano.

Além da programação cultural, o encontro arrecadará recursos para o Programa Criança para o Bem, iniciativa que atende, há 18 anos, 180 crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade no Varjão, Paranoá e Itapoã. O projeto também mantém a Orquestra Filarmônica Juvenil, que se apresentará durante o evento. O Dia Mundial da Filosofia foi instituído pela Unesco em 2005, com o objetivo de reconhecer a contribuição da filosofia para o desenvolvimento do pensamento humano.

Serviço

Dia Mundial da Filosofia – Diálogo entre Filosofia e Ciência

Quando: Sábado (14/11), às 17h

Onde: Auditório do Colégio Madre Carmen Sallés, na 604 Norte

Ingresso: R$ 57 (beneficente)