QualificaDF divulga lista de convocados para 10 mil vagas em cursos gratuitos

Cursos de manicure e pedicure estão entre as opções oferecidas pelo programa - (crédito: Foto: Paulo H. Carvalho/Agência Brasília)

Átila Lustosa*

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Renda (Sedet-DF), divulgou a lista de selecionados para as 10 mil vagas do programa QualificaDF, em cerca de 50 cursos gratuitos de qualificação profissional no Distrito Federal.

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A lista pode ser consultada no portal da Sedet-DF (sedet.df.gov.br). Para confirmar a matrícula, o candidato deve comparecer a uma Agência do Trabalhador ou ao local do curso, das 8h às 21h, com os documentos originais, identificação com foto, CPF, comprovante de residência no Distrito Federal ou declaração de próprio punho e comprovante de escolaridade mínima exigida para o curso.

Caso surjam vagas após a primeira convocação, a segunda chamada está prevista para ser divulgada a partir de 13 de novembro, conforme o cronograma do programa.

O programa oferece cursos em áreas como administração, comércio, serviços, saúde, indústria e tecnologia. Entre as formações disponíveis estão as de assistente administrativo, auxiliar de recursos humanos, auxiliar de contabilidade, eletricista predial, desenvolvedor de mídia, atendente de farmácia, cuidador de idosos, cabeleireiro, manicure e pedicure, segurança no trabalho, além de vagas nos setores de panificação, confeitaria, refrigeração e ar-condicionado, robótica e manutenção de celulares.

As aulas serão realizadas em quatro unidades de ensino, em Ceilândia, Santa Maria, Paranoá e Plano Piloto, na Asa Sul, nos turnos matutino, vespertino e noturno. Cada curso tem 240 horas de duração, com 20 horas semanais. O início das aulas está previsto para o dia 23 deste mês.

Os selecionados terão direito a kit educacional, duas camisetas de uniforme,passe Livre Estudantil durante o curso, lanche diário e seguro contra acidentes pessoais. Para receber o certificado, é preciso ter pelo menos 75% de aproveitamento e 80% de frequência.

*Com informações da Agência Brasília

*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti