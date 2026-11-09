Governadora admite congelamento de despesas se DF perder R$ 1,8 bilhão

Reunião com os secretários de estado e presidentes de empresas - (crédito: Foto: Fabio Cruz/Ascom Governadoria)

A possibilidade de o Distrito Federal perder R$ 1,8 bilhão em recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) poderá levar o GDF a congelar despesas. A avaliação foi apresentada nesta segunda-feira (9/11) pela governadora Celina Leão (PP), que afirmou ainda trabalhar para evitar a redução dos repasses. O assunto foi discutido durante reunião com os secretários, no Palácio do Buriti.

“Se houver esse corte, aí nós vamos ter que cortar gastos. Sim, vamos ter que congelar muita coisa, porque R$ 1,8 bilhão é muito dinheiro”, afirmou. Segundo Celina, o governo ainda não recebeu uma definição sobre a aplicação da nova regra e mantém a expectativa de que o incremento do Fundo Constitucional seja preservado.

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A governadora relatou que já participou de duas reuniões sobre o tema e pretende ampliar a articulação com o governo federal para buscar uma interpretação que minimize os efeitos da mudança. Ela também mencionou uma conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que teria se colocado à disposição para ajudar na discussão.

Celina destacou que uma eventual redução atingiria áreas consideradas prioritárias para o funcionamento do DF. “São nas áreas mais sensíveis, educação, saúde e segurança”, afirmou. Apesar da preocupação, a governadora disse acreditar na possibilidade de manter o modelo atual de atualização dos recursos.