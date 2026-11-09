Governadora admite congelamento de despesas se DF perder R$ 1,8 bilhão

A possibilidade de o Distrito Federal perder R$ 1,8 bilhão em recursos do Fundo Constitucional do Distrito Federal (FCDF) poderá levar o GDF a congelar despesas. A avaliação foi apresentada nesta segunda-feira (9/11) pela governadora Celina Leão (PP), que afirmou ainda trabalhar para evitar a redução dos repasses. O assunto foi discutido durante reunião com os secretários, no Palácio do Buriti.
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“Se houver esse corte, aí nós vamos ter que cortar gastos. Sim, vamos ter que congelar muita coisa, porque R$ 1,8 bilhão é muito dinheiro”, afirmou. Segundo Celina, o governo ainda não recebeu uma definição sobre a aplicação da nova regra e mantém a expectativa de que o incremento do Fundo Constitucional seja preservado.
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A governadora relatou que já participou de duas reuniões sobre o tema e pretende ampliar a articulação com o governo federal para buscar uma interpretação que minimize os efeitos da mudança. Ela também mencionou uma conversa com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), que teria se colocado à disposição para ajudar na discussão.
Celina destacou que uma eventual redução atingiria áreas consideradas prioritárias para o funcionamento do DF. “São nas áreas mais sensíveis, educação, saúde e segurança”, afirmou. Apesar da preocupação, a governadora disse acreditar na possibilidade de manter o modelo atual de atualização dos recursos.
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