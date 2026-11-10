PCDF indicia policial que atirou em van por cinco crimes

Policial foi indiciado por um homicídio consumado, uma tentativa de feminicídio e três tentativas de homicídio - (crédito: 08/11/2026 Crédito: Material cedido ao Correio. Brasil. Brasília - DF)

A Polícia Civil (PCDF) concluiu o inquérito que investigou os disparos feitos pelo policial militar Bruno Cardoso dos Passos, de 27 anos, durante uma comemoração de aniversário, na madrugada de domingo (8/11), na Asa Sul. O soldado foi indiciado por um homicídio consumado, uma tentativa de feminicídio e três tentativas de homicídio. Entre as vítimas estão a fisioterapeuta Alessandra Oliveira, de 26 anos, que morreu, e a esposa do militar, Caroline Martin de Oliveira, baleada de raspão na cabeça.

Além de Alessandra e Caroline, os disparos atingiram outras três pessoas, entre elas o policial militar Daniel Aquino, colega de farda de Bruno, que permanece internado em estado grave no Hospital de Base. A investigação apurou as circunstâncias dos tiros e os episódios de violência que antecederam o ataque.

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Após a prisão em flagrante, a Justiça do Distrito Federal decretou a prisão preventiva de Bruno durante audiência de custódia realizada pelo Núcleo de Audiências de Custódia (NAC) do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT). A decisão atendeu a um pedido do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).

Na ocasião, a juíza considerou a necessidade de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e a proteção da vítima de violência doméstica e familiar. O policial está custodiado no 19º Batalhão da Polícia Militar (19º BPM), conhecido como Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda.

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Durante as investigações, o delegado-chefe da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), Antônio Dimitrov, afirmou que os relatos colhidos indicavam que o militar havia ameaçado diferentes pessoas antes de efetuar os disparos. O delegado descartou a hipótese de que as demais vítimas fossem apenas alvos acidentais de uma ação direcionada exclusivamente contra a esposa do policial.

Em depoimento, Bruno confirmou que ingeriu whisky durante a confraternização, mas negou ter consumido drogas. Ele também contou que estava armado com uma pistola da corporação durante a festa. Segundo o relato do militar, a arma havia sido guardada em um cofre de segurança do estabelecimento. Questionado se a retirou antes de deixar o local, afirmou não se recordar.