Velório de fisioterapeuta morta por PM é marcado por pedidos de justiça

O enterro foi marcado por emoção, homenagens e pedidos de justiça para a jovem de 26 anos - (crédito: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Em meio à comoção de familiares e amigos, cerca de 200 pessoas se reuniram, nesta segunda-feira (09/11), no Cemitério Campo da Esperança de Taguatinga, para se despedir da fisioterapeuta Alessandra da Silva Oliveira Andrade, de 26 anos, morta com um tiro na cabeça durante um ataque a tiros dentro de uma van, na madrugada de domingo. A despedida foi marcada por homenagens e pedidos de justiça contra o policial militar Bruno Cardoso dos Passos, de 27 anos, autor dos disparos que também feriram outras quatro pessoas.

Durante o velório, familiares, amigos, pacientes e companheiros de jiu-jitsu, esporte praticado por Alessandra, cantaram, rezaram e bateram palmas em homenagem à jovem. A tia da fisioterapeuta, Denise Rodrigues, 45, a descreveu como uma pessoa querida e que tinha facilidade para conquistar todos ao redor. De acordo com ela, a família espera que o autor dos disparos seja responsabilizado pela Justiça. "Era uma menina linda, maravilhosa. Onde ela chegava, conquistava todo mundo. Era um brilho da família. Agora, nós queremos justiça, porque a gente não pode fazer com as próprias mãos. Dependemos da justiça do homem e de Deus. Só justiça", declarou.

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Denise lamentou que o momento de celebração entre amigos tenha terminado em tragédia e cobrou melhor preparo dos policiais. "A corporação coloca policiais armados na rua, talvez sem preparação, talvez no momento errado. Bebida, arma e direção, sabemos que nada disso combina."

Eduardo Andrade, 28, confeiteiro e primo da vítima, lembrou que a família havia combinado um encontro no próximo sábado para comemorar o aniversário de uma prima de ambos. "Depois de muito tempo, íamos reunir todo mundo. Devido à rotina, com todos trabalhando, não é sempre que podemos estar juntos", lamentou. "Infelizmente essa fatalidade aconteceu, mas eu acredito na justiça, na divina e na nossa."

A pedagoga Ana Oliveira, 29 anos, ressaltou a dedicação da prima ao trabalho. "Uma menina esforçada, amada por todos. Boa filha, boa fisioterapeuta. Todos os pacientes dela estavam aqui." Ela também expressou indignação com o crime. "Foram mais de 15 tiros. É revoltante. Você vê o ódio que esse homem estava. Agora, por quê?", questionou.

Homenagens

O velório foi marcado pelo clima de carinho das comunidades das quais Alessandra fazia parte. Amigos do jiu-jitsu e do trabalho como fisioterapeuta marcaram presença com homenagens à vítima. Colegas do grupo de jiu-jitsu foram ao sepultamento vestidos com seus kimonos e faixas. Entre eles, estava o professor Osias Rodrigues, de 56 anos, da equipe Tijucão, que declarou o prazer que era ter a fisioterapeuta na equipe. "A memória que fica é de amizade, sonhos e projetos."

Alessandra iria pegar a faixa azul da arte marcial no fim deste ano. Em homenagem à vítima, o professor e sua equipe levaram a faixa que ela receberia. "Infelizmente ela não pode receber essa faixa em vida. Então, estamos aqui para fazer essa graduação póstuma."

Equipe de jiu-jitsu levou a faixa azul com a qual a vítima seria graduada no fim deste ano (foto: Minervino Júnior/CB/D.A.Press)

Entre os amigos e colegas de trabalho, estava Aline Macedo, dona da clínica onde a vítima trabalhava como fisioterapeuta. "Estamos completamente abalados. Era muito querida. Nós não sabemos nem como começar. As clínicas estão fechadas. Nossa equipe está toda abalada e o que nos resta é saudade e cobrar justiça."

Repercussão

A governadora do Distrito Federal, Celina Leão (PP), afirmou que a investigação sobre o militar que atirou contra a van será rigorosa. Ao comentar o caso, ontem, no Palácio do Buriti, ela lamentou o episódio e afirmou que o comportamento do agente não representa a atuação da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF). "Isso é um caso isolado e vai ser tratado com o rigor da lei", garantiu Celina.

A chefe do Executivo também informou que determinou o envio de circulares a todos os quartéis para reforçar orientações que já fazem parte da formação dos policiais militares. A medida, segundo ela, busca relembrar os agentes sobre os procedimentos e as regras de conduta relacionadas ao porte e ao uso de armas. “A gente sabe que a pessoa, quando ela vai ingerir álcool, ela não pode andar armada. O regulamento fala sobre isso, e a apuração vai ser rigorosa”, declarou.

Em comunicado, a clínica onde a vítima trabalhava informou que está consternado suspendeu todas as atividades previstas. "É com grande pesar que informamos o falecimento da nossa colaboradora Alessandra", publicou a empresa. Em outra mensagem, o estabelecimento pediu orações pela família da jovem, pela equipe e pela comunidade. "Ainda estamos consternados com essa perda e cremos que toda a nossa comunidade vai senti-la também. Estejam em oração pela família, pela nossa equipe e por nossa comunidade!", diz a nota.

Sobreviventes

Na madrugada de domingo (8/11), Bruno comemorou o aniversário com a esposa e amigos em um bar na Asa Sul. Segundo relatos apresentados à Polícia Civil, houve uma discussão entre o casal antes do retorno para casa, numa van alugada para transportar o grupo. no trajeto de volta para Ceilândia, o militar teria começado a ameaçar os passageiros. Quando o veículo, que transportava 16 pessoas, parou em um posto de combustíveis na 302 Sul devido a um problema no pneu, Bruno efetuou cerca de 15 disparos que mataram a fisioterapeuta Alessandra Oliveira e feriram outras quatro pessoas, entre elas a esposa e um colega de farda. Após o ataque, Bruno fugiu a pé em direção ao Parque da Cidade, onde foi localizado e preso horas depois.

Enquanto a investigação avança, dois dos amigos atingidos pelos disparos seguem internados no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). De acordo com o Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (Iges-DF), os pacientes passaram por procedimentos cirúrgicos e permanecem sob os cuidados de uma equipe multiprofissional. O instituto não divulgou informações sobre o estado de saúde deles. Entre os feridos está o policial militar Daniel Aquino, 24, que se formou na mesma turma de Bruno, e está internado em estado gravíssimo, após ser atingido na cabeça e no tórax.

Uma testemunha que estava na van contou ao Correio que demorou a entender o que estava acontecendo no momento dos disparos. "Senti muito medo. Demorei um tempo para perceber o que estava acontecendo. Estamos todos péssimos. Além do luto, tem o trauma", relatou. A testemunha, que preferiu não se identificar, afirmou que ninguém do grupo sabia o que teria motivado o ataque e que nunca havia percebido comportamento violento ou agressivo do policial.

Segundo apuração da reportagem, alguns passageiros desembarcaram durante a parada. Bruno começou a atirar ainda dentro da van e, depois, desceu e continuou disparando contra o veículo até esvaziar a munição da arma. Além de Aquino, a esposa do atirador levou um tiro de raspão na cabeça, enquanto outro ocupante do veículo sofreu três perfurações: duas na região do abdômen e uma no braço. Uma quinta vítima também foi ferida, mas somente de raspão. Inicialmente chegou-se a contabilizar uma sexta vítima, contudo a perícia constatou que o projétil atingiu apenas o calçado do passageiro.

O bar onde ocorreu a comemoração informou ao Correio que Bruno esteve no estabelecimento com os amigos e não estava armado durante a festa. Segundo a casa, os clientes passam por revista na entrada e os policiais que chegam armados precisam preencher um termo de cautela com a identificação.

Acompanhados por funcionários, eles descarregam as armas em um espaço com caixa de areia e guardam o armamento em cofres individuais. No caso do soldado, a pistola permaneceu guardada durante o evento e só foi retirada na saída. O estabelecimento afirmou que não houve registro de incidentes envolvendo Bruno no local e lamentou o ocorrido. (Colaborou: Maria Eduarda Lavocat)

*Estagiárias sob supervisão de Eduardo Pinho