Bombeiros mobilizam 25 grupamentos para período chuvoso no DF

Preparação faz parte da Operação Período Chuvoso, apresentada nesta terça-feira (10/11) pelo tenente-coronel Marcelino Almeida, durante coletiva de imprensa - (crédito: Ed Alves/CB/D.A Press)

O Corpo de Bombeiros (CBMDF) mobilizou 25 grupamentos de pronto emprego e capacitou mais de 180 militares para atuar durante o período chuvoso. A preparação faz parte da Operação Período Chuvoso, apresentada nesta terça-feira (10/11) pelo tenente-coronel Marcelino Almeida, durante coletiva de imprensa para apresentar o cenário climático para o período chuvoso no DF, os possíveis impactos do El Niño e as ações de preparação e prevenção. O militar destacou a possibilidade de episódios de chuva intensa mesmo com a previsão de precipitação dentro ou ligeiramente abaixo da média histórica.

Segundo o oficial, a expectativa é de que as chuvas comecem a se estabelecer a partir de meados de novembro, mas de maneira irregular. A previsão para os próximos meses indica temperaturas mais elevadas e volume de precipitação ligeiramente abaixo ou próximo da média histórica. “Apesar de nós, às vezes, termos essa perspectiva de que a chuva vá ficar em torno da média, abaixo ou ligeiramente acima da média, não significa que não tenhamos eventos fortes de chuva”, alertou Marcelino.

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Como exemplo, ele citou os episódios registrados em setembro, quando o Corpo de Bombeiros contabilizou mais de 60 ocorrências em um intervalo de 24 horas. Para o tenente-coronel, a corporação precisa estar preparada para responder a situações adversas independentemente da previsão climática.

A Operação Período Chuvoso tem como principais objetivos prevenir desastres e garantir a segurança da população. O trabalho envolve ações preventivas, capacitação dos militares e reforço da estrutura de atendimento às emergências. De acordo com Marcelino, a corporação também atua antes que situações de risco se transformem em acidentes. Quando identifica árvores com potencial de causar danos, por exemplo, o CBMDF articula medidas com outros órgãos para tentar reduzir os riscos.

Além da formação regular dos bombeiros, mais de 180 militares receberam capacitação específica em novembro para atuar como especialistas nas ocorrências relacionadas ao período chuvoso. A medida busca ampliar a capacidade de resposta da corporação diante de situações que exigem conhecimentos técnicos específicos.

A estrutura de atendimento conta com 25 grupamentos de pronto emprego distribuídos pelo Distrito Federal e cinco unidades especializadas. O efetivo é organizado de acordo com o mapeamento das áreas consideradas mais vulneráveis, levando em consideração o histórico de ocorrências e os riscos de desabamentos e outros acidentes.

Entre as situações que mais preocupam os bombeiros estão as quedas de árvores, que costumam representar o maior volume de chamados. Alagamentos, deslizamentos de terra e desabamentos estruturais também estão entre as ocorrências que exigem atenção durante os meses de chuva.

“Às vezes, o que mais preocupa a gente não é o que tem o maior volume de ocorrências”, explicou Marcelino, ao mencionar os riscos de colapso estrutural. O oficial destacou a atuação de equipes especializadas em busca e resgate em estruturas colapsadas, com capacidade técnica para atender ocorrências complexas.

Outro mecanismo previsto no planejamento é o Sistema de Comando de Incidentes, que permite organizar diferentes instituições sob uma estrutura de coordenação comum. A ferramenta busca melhorar a comunicação entre os órgãos, evitar a duplicidade de recursos e aumentar a eficiência do atendimento.

Em situações de maior complexidade, o CBMDF pode mobilizar uma força-tarefa de especialistas em poucas horas. Também há previsão de convocação de militares que estejam em expediente ou de folga para ampliar o efetivo disponível em campo.

O tenente-coronel ressaltou que a atuação integrada com a Defesa Civil e outros órgãos é fundamental para enfrentar situações que ultrapassam a capacidade de resposta de uma única instituição.