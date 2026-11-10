DF terá terça-feira de céu nublado e pancadas de chuva

O Distrito Federal terá uma terça-feira (10/11) de céu nublado e possibilidade de pancadas de chuva isoladas em diferentes períodos do dia. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), os termômetros devem marcar entre 19°C e 25°C, enquanto a umidade relativa do ar pode variar de 60% a 100%. Não há alertas meteorológicos vigentes para a região.

Leia também: Chuva forte destelha casa no Riacho Fundo 2

Pela manhã, a previsão é de muitas nuvens, com possibilidade de chuva isolada. Durante a tarde e a noite, o cenário deve permanecer semelhante, mas com pancadas de chuva isoladas. Segundo a meteorologista Luciana Cirino, as condições são características desta época do ano, marcada pela transição entre a primavera e o verão. A combinação de maior umidade e mais calor disponível na atmosfera favorece a formação de nuvens e a ocorrência de precipitações.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

"É comum para esta época. Estamos na primavera, caminhando para o verão, quando temos mais umidade e mais calor disponíveis na atmosfera", explica. A especialista acrescenta que a tendência é de dias com céu mais encoberto e temperaturas um pouco mais amenas. A maior nebulosidade também pode influenciar a sensação térmica, deixando o tempo com aspecto mais fresco.

Sobre os avisos meteorológicos, Luciana afirma que, até o momento, os alertas emitidos para a região foram de nível amarelo (perigo potencial). A meteorologista pondera que não é possível confirmar se novos avisos serão publicados, mas avalia que, caso haja necessidade, a classificação poderia chegar ao nível laranja. Não há, contudo, indicação de um fenômeno meteorológico específico associado à previsão desta terça-feira.