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Obituário: 49 funerais nesta quarta-feira (11/11); confira lista

Veja quais foram os sepultamentos em 11 de novembro de 2026 nos cemitérios do Distrito Federal e do Entorno

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))
Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (11/11): 

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Campo da Esperança

  • Bruno de Freitas Xavier, 41 anos
  • Cristina Bezerra de Melo Campos, 57 anos
  • Edemar Michel, 52 anos
  • Ester Xavier da Silva, menos de 1 ano
  • Gabriela Rodrigues Siqueira, menos de 1 ano
  • Gecy Soares Martins, 93 anos
  • Ida Vaz Quintas, 97 anos
  • José Amadeu Antunes Alvarenga, 73 anos
  • Júlio Batista Guedes, 73 anos
  • Lindnberg Medeiros, 73 anos
  • Lôide da Silveira Archer, 80 anos
  • Luiz Gonzaga Ribeiro da Silva, 87 anos
  • Maria Celeste Pereira dos Santos, 61 anos
  • Maria Macedo, 82 anos
  • Mauro Sérgio Fernandes da Silva, 88 anos
  • Rayssa da Silva Sousa, 21 anos
  • Tetsumi Fukase, 79 anos
  • Vera Maria Rivera, 97 anos

Taguatinga

  • Antero Tavares da Silva, 86 anos
  • Conceição Luiz do Nascimento, 75 anos
  • Enésio de Souza Mendes da Silva, 70 anos
  • Joaquim Teixeira da Silva, 57 anos
  • José Antônio de Souza Pereira, 81 anos
  • Laura Fernanda de Lima Oliveira, 50 anos
  • Leonardo Rafael dos Santos, 48 anos
  • Lúcio Lopes Ferreira, 80 anos
  • Margarida Maria de Queiroz, 88 anos
  • Maria Alcinda da Silva, 85 anos
  • Maria Neves de Oliveira, 83 anos
  • Paulo Ferreira da Costa, 79 anos
  • Priscila Lopes Feitosa, 39 anos
  • Valdivino Rodrigues de Lima, 89 anos
  • Vitalino José da Cruz, 91 anos

Gama

  • Dayane Ferreira Oliveira, 30 anos
  • Lucas Xavier de Lima Rodrigues, 29 anos
  • Merandulino Francelino Lopes, 78 anos
  • Natal Aparecido Carmo Brandão, 50 anos

Brazlândia

  • Celina Gonçalves Veloso, 75 anos
  • Francisca Augusto Paz, 89 anos

Sobradinho

  • Francisco Elias do Nascimento, 85 anos
  • Luiz Carlos Neves, 78 anos
  • Maria de Fátima Nunes Tavares, 68 anos

Jardim Metropolitano

  • Andrea Rosane Ayres de Lima, 73 anos (cremação)
  • Erasmo Alves Cordeiro, 85 anos (cremação)
  • Francisco de Assis Brandão, 89 anos (cremação)
  • Francisco Teodolino da Silva, 85 anos
  • Jacinto Rodrigues Franco, 78 anos (cremação)
  • Rita Cristina Luz Silva, 78 anos (cremação)
  • Ronie Aparecido Carvalho dos Santos, 35 anos

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Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 11/11/2026 17:39
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