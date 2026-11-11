Obituário: 49 funerais nesta quarta-feira (11/11); confira lista

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (11/11):
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Campo da Esperança
- Bruno de Freitas Xavier, 41 anos
- Cristina Bezerra de Melo Campos, 57 anos
- Edemar Michel, 52 anos
- Ester Xavier da Silva, menos de 1 ano
- Gabriela Rodrigues Siqueira, menos de 1 ano
- Gecy Soares Martins, 93 anos
- Ida Vaz Quintas, 97 anos
- José Amadeu Antunes Alvarenga, 73 anos
- Júlio Batista Guedes, 73 anos
- Lindnberg Medeiros, 73 anos
- Lôide da Silveira Archer, 80 anos
- Luiz Gonzaga Ribeiro da Silva, 87 anos
- Maria Celeste Pereira dos Santos, 61 anos
- Maria Macedo, 82 anos
- Mauro Sérgio Fernandes da Silva, 88 anos
- Rayssa da Silva Sousa, 21 anos
- Tetsumi Fukase, 79 anos
- Vera Maria Rivera, 97 anos
Taguatinga
- Antero Tavares da Silva, 86 anos
- Conceição Luiz do Nascimento, 75 anos
- Enésio de Souza Mendes da Silva, 70 anos
- Joaquim Teixeira da Silva, 57 anos
- José Antônio de Souza Pereira, 81 anos
- Laura Fernanda de Lima Oliveira, 50 anos
- Leonardo Rafael dos Santos, 48 anos
- Lúcio Lopes Ferreira, 80 anos
- Margarida Maria de Queiroz, 88 anos
- Maria Alcinda da Silva, 85 anos
- Maria Neves de Oliveira, 83 anos
- Paulo Ferreira da Costa, 79 anos
- Priscila Lopes Feitosa, 39 anos
- Valdivino Rodrigues de Lima, 89 anos
- Vitalino José da Cruz, 91 anos
Gama
- Dayane Ferreira Oliveira, 30 anos
- Lucas Xavier de Lima Rodrigues, 29 anos
- Merandulino Francelino Lopes, 78 anos
- Natal Aparecido Carmo Brandão, 50 anos
Brazlândia
- Celina Gonçalves Veloso, 75 anos
- Francisca Augusto Paz, 89 anos
Sobradinho
- Francisco Elias do Nascimento, 85 anos
- Luiz Carlos Neves, 78 anos
- Maria de Fátima Nunes Tavares, 68 anos
Jardim Metropolitano
- Andrea Rosane Ayres de Lima, 73 anos (cremação)
- Erasmo Alves Cordeiro, 85 anos (cremação)
- Francisco de Assis Brandão, 89 anos (cremação)
- Francisco Teodolino da Silva, 85 anos
- Jacinto Rodrigues Franco, 78 anos (cremação)
- Rita Cristina Luz Silva, 78 anos (cremação)
- Ronie Aparecido Carvalho dos Santos, 35 anos
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postado em 11/11/2026 17:39