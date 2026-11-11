Obituário: 49 funerais nesta quarta-feira (11/11); confira lista

Funerais de hoje no Distrito Federal e Entorno - (crédito: Arte de Cadu Ibarra/CB/D.A Press sobre a foto de Ed Alves/CB/D.A Press))

Diariamente, publicamos os funerais ocorridos no Distrito Federal e em Valparaíso de Goiás. Trata-se de uma homenagem a quem partiu e um registro histórico para familiares e amigos. Confira os sepultamentos realizados nesta quarta-feira (11/11):

Campo da Esperança



Bruno de Freitas Xavier, 41 anos



Cristina Bezerra de Melo Campos, 57 anos



Edemar Michel, 52 anos



Ester Xavier da Silva, menos de 1 ano



Gabriela Rodrigues Siqueira, menos de 1 ano



Gecy Soares Martins, 93 anos



Ida Vaz Quintas, 97 anos



José Amadeu Antunes Alvarenga, 73 anos



Júlio Batista Guedes, 73 anos



Lindnberg Medeiros, 73 anos



Lôide da Silveira Archer, 80 anos



Luiz Gonzaga Ribeiro da Silva, 87 anos



Maria Celeste Pereira dos Santos, 61 anos



Maria Macedo, 82 anos



Mauro Sérgio Fernandes da Silva, 88 anos



Rayssa da Silva Sousa, 21 anos



Tetsumi Fukase, 79 anos



Vera Maria Rivera, 97 anos



Taguatinga



Antero Tavares da Silva, 86 anos



Conceição Luiz do Nascimento, 75 anos



Enésio de Souza Mendes da Silva, 70 anos



Joaquim Teixeira da Silva, 57 anos



José Antônio de Souza Pereira, 81 anos



Laura Fernanda de Lima Oliveira, 50 anos



Leonardo Rafael dos Santos, 48 anos



Lúcio Lopes Ferreira, 80 anos



Margarida Maria de Queiroz, 88 anos



Maria Alcinda da Silva, 85 anos



Maria Neves de Oliveira, 83 anos



Paulo Ferreira da Costa, 79 anos



Priscila Lopes Feitosa, 39 anos



Valdivino Rodrigues de Lima, 89 anos



Vitalino José da Cruz, 91 anos

Gama



Dayane Ferreira Oliveira, 30 anos



Lucas Xavier de Lima Rodrigues, 29 anos



Merandulino Francelino Lopes, 78 anos



Natal Aparecido Carmo Brandão, 50 anos

Brazlândia



Celina Gonçalves Veloso, 75 anos



Francisca Augusto Paz, 89 anos

Sobradinho



Francisco Elias do Nascimento, 85 anos



Luiz Carlos Neves, 78 anos



Maria de Fátima Nunes Tavares, 68 anos

Jardim Metropolitano



Andrea Rosane Ayres de Lima, 73 anos (cremação)



Erasmo Alves Cordeiro, 85 anos (cremação)



Francisco de Assis Brandão, 89 anos (cremação)



Francisco Teodolino da Silva, 85 anos



Jacinto Rodrigues Franco, 78 anos (cremação)



Rita Cristina Luz Silva, 78 anos (cremação)



Ronie Aparecido Carvalho dos Santos, 35 anos

Saiba Mais Cidades DF Vídeo: suspeito se disfarçou de mulher para furtar apartamento de deputado

Vídeo: suspeito se disfarçou de mulher para furtar apartamento de deputado Cidades DF Homem baleado dentro de van na 302 Sul recebe alta do Hospital de Base

Homem baleado dentro de van na 302 Sul recebe alta do Hospital de Base Cidades DF 15 mil estudantes ficaram sem transporte escolar nesta quarta-feira (11/11)