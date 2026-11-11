Vídeo: suspeito se disfarçou de mulher para furtar apartamento de deputado

Bruno da Silva Ribeiro, de 37 anos, homem que invadiu e furtou joias do apartamento do ex-deputado distrital Cristiano Araújo (MDB), enganou a portaria do prédio para ter acesso ao apartamento. Em outros crimes, ele contou com a ajuda de comparsas para entrar em prédios e fugir da cena do crime. A polícia estima um prejuízo de R$ 500 mil na casa de Araújo.

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Segundo o delegado da 2ª DP (Asa Norte), Fernando Cocito, o suspeito mandou uma mensagem à portaria do prédio, como se fosse a esposa de Cristiano Araújo, informando que uma prima iria deixar um bolo na residência e orientando que a entrada dela fosse liberada. “Ele mandou a mensagem antes, passando essa informação. Quando ele chega vestido de mulher, se passa pela prima e consegue entrar no prédio”, detalhou.

O delegado contou que Bruno conseguiu ficar um dia inteiro escondido dentro do prédio. “Ele ficou escondido nas escadas, perto da casa de máquinas”, disse. No outro dia, a família de Cristiano Araújo saiu de casa, o que deu uma brecha para que o suspeito entrasse e realizasse o crime. “Dessa forma, ele teve bastante tempo para procurar os itens de valor da casa”, acrescentou.

Rede criminosa



Além do disfarce, Bruno articulou uma rede de apoio para cometer os crimes. As investigações revelaram que ele utilizava dados de terceiros (laranjas) para pedir carros por aplicativo e fugir dos locais dos crimes. “Essas pessoas foram ouvidas. Um dos terceiros disse que vendeu seus dados por R$ 50. Outro teve dados captados em fontes ainda obscuras. Ele mesmo não tem nada em seu nome”, explicou Cocito.



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Uma das pistas utilizadas para elucidar o crime foi uma nota de R$ 200 que Bruno esqueceu no local. Segundo o delegado, ao perceber que não tinha dinheiro para pagar a corrida por aplicativo, ele cometeu mais um crime, sacando dinheiro de um caixa eletrônico se passando por uma mulher. “Quando ele viu que não tinha dinheiro, ele liga para o ex-companheiro e pede para que ele pague a corrida, ele não o faz. Ele avisa o motorista e desembarca em Samambaia para fazer o saque. Ele utilizou uma conta de uma mulher, com biometria, para pegar o dinheiro. Ou seja, ele possuía a conta bancária da vítima no seu celular”, apontou. A conta também será investigado junto à instituição financeira para saber se é uma conta pertencente a uma pessoa real ou também uma conta falsa.

A polícia não descarta a possibilidade de Bruno ter recebido informações privilegiadas para furtar o apartamento de Cristiano Araújo. “Tudo será investigado. Se ele tinha, era um conhecimento pouco aprofundado, porque ele deixou outros itens de valor e de fácil subtração”, ressaltou o delegado responsável pelo caso. Bruno da Silva segue foragido.