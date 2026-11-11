11.11.2026 Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press. Ricardo Vale, deputado distrital reeleito e candidato .. recondu....o como vice-presidente da C..mera Legislatica, .. o entrevistado do CB.Poder de hoje. Na bancada: Adriana Bernardes e Mila Ferreira - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

Cerca de 15 mil estudantes ficaram sem transporte escolar, nesta quarta-feira (11/11) devido à falta de pagamento às empresas responsáveis pelo serviço pelo Governo do Distrito Federal (GDF). O caso foi abordado pelas jornalistas Adriana Bernardes e Ana Carolina Alves, durante entrevista no CB.Poder — parceria entre a TV Brasília e o Correio Braziliense — com o deputado distrital Ricardo Vale (PT-DF).

O parlamentar contou que, antes do início da entrevista, que teria entrado em contato com a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF). Segundo ele, o secretário-executivo Isaias Aparecido “minimizou” o problema ao declarar que houve um atraso no pagamento e que já está sendo regularizado. “É um problema que não pode acontecer. A educação é prioridade e a gente não pode deixar 15 mil estudantes sem aula”, afirmou Ricardo Vale.

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O deputado comentou que o Governo do Distrito Federal (GDF) precisa ter mais transparência ao prestar as contas porque, de acordo com ele, o DF enfrenta uma “crise fiscal”. Ele também declarou que recebeu a informação de que vários setores públicos estão com atrasos nos pagamentos. “É necessário que a governadora preste esclarecimentos sobre como está a situação fiscal”.

Assista o vídeo na íntegra: