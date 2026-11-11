Homem baleado dentro de van na 302 Sul recebe alta do Hospital de Base

Feridos em tiroteio dentro de van foram levados para o Hospital de Base - (crédito: Eduardo Fernandes/ CB/ DA PRESS)

Um dos amigos baleados pelo policial militar Bruno Cardoso dos Passos durante um ataque a tiros dentro de uma van, na madrugada do último domingo (8/11), recebeu alta médica nesta quarta-feira (11/11). A vítima, identificada pelas iniciais Y.V.S.S., que sofreu três perfurações: duas na região do abdômen e uma no braço, passou por procedimentos cirúrgicos e recebeu atendimento multiprofissional no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF).

Apesar de receber a liberação hospitalar, a vítima continuará em acompanhamento ambulatorial na unidade médica. A informação foi divulgada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal (IgesDF).

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Outro caso

Na tarde de terça-feira (10/11), o policial militar Daniel Aquino, de 24 anos, outro que estava na van e que foi baleado no tórax e na cabeça pelo colega de farda Bruno Cardoso dos Passos, foi transferido para um hospital particular. Após os disparos, Daniel foi encaminhado em estado grave ao HBDF, onde passou por uma cirurgia. No domingo (8/11), o comandante do militar no 17º Batalhão, em Ceilândia, tenente-coronel Renato Moreira, afirmou que o jovem apresentou evolução clínica sem sequelas graves aparentes após o procedimento.

“O cirurgião me falou que não há risco de lesão cerebral porque o tiro passou a limpo. Ele vai ficar em observação no Hospital de Base, que é referência em Brasília. Depois queremos levá-lo para o hospital conveniado da Polícia Militar. Daniel é recém-chegado à corporação, há pouco mais de 40 dias. É um bom menino, todo mundo gosta dele. Estamos muito abalados”, declarou o tenente-coronel.

O instituto acrescentou que, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à privacidade dos pacientes, não serão divulgados detalhes adicionais dos prontuários clínicos.

Indiciamento

O soldado de 27 anos foi indiciado por homicídio consumado pela morte da fisioterapeuta Alessandra Oliveira, de 26 anos, uma tentativa de feminicídio, contra Caroline Martin de Oliveira, esposa do militar, atingida de raspão na cabeça, e três tentativas de homicídio. A investigação apurou as circunstâncias dos tiros e os episódios de violência que antecederam o ataque.

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Durante as investigações, o delegado-chefe da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), Antônio Dimitrov, afirmou que os relatos colhidos indicavam que o militar havia ameaçado diferentes pessoas antes de efetuar os disparos. O delegado descartou a hipótese de que as demais vítimas fossem apenas alvos acidentais de uma ação direcionada exclusivamente contra a esposa do policial.

Em depoimento, Bruno confirmou que ingeriu whisky durante a confraternização, mas negou ter consumido drogas. Ele também contou que estava armado com uma pistola da corporação durante a festa. Segundo o relato do militar, a arma havia sido guardada em um cofre de segurança do estabelecimento. Questionado se a retirou antes de deixar o local, afirmou não se recordar.