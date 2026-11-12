Baleado por PM dentro de van na Asa Sul recebe alta hospitalar

Imagens de câmeras de segurança mostram Bruno Cardoso fugindo após atirar contra os amigos dentro de van - (crédito: Cedido ao Correio)

Três dias após o ataque a tiros cometido pelo soldado da Polícia Militar (PMDF) Bruno Cardoso dos Passos, 27 anos, dentro de uma van na 302 Asa Sul, um dos homens baleados por ele recebeu alta hospitalar. Na madrugada do crime, a vítima, identificada pelas iniciais Y.V.S.S., sofreu três perfurações — duas na região do abdômen e uma no braço — passou por procedimentos cirúrgicos e recebeu atendimento multiprofissional no Hospital de Base do Distrito Federal (HBDF). Apesar da liberação, continuará em acompanhamento ambulatorial na unidade. A informação foi divulgada pelo Instituto de Gestão Estratégica de Saúde (Iges-DF).

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Outro policial militar que estava na van, Daniel Aquino, de 24 anos, também baleado pelo colega de farda, foi transferido para um hospital particular na terça-feira. Ele foi encaminhado em estado grave ao HBDF, com ferimentos no tórax e na cabeça, e passou por cirurgia. No domingo, o comandante do militar no 17º Batalhão, em Ceilândia, tenente-coronel Renato Moreira, afirmou que o jovem apresentava evolução clínica sem sequelas graves aparentes após o procedimento.

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"O cirurgião me falou que não há risco de lesão cerebral porque o tiro passou a 'limpo'. Daniel é recém-chegado à corporação, há pouco mais de 40 dias. É um bom menino, todo mundo gosta dele. Estamos muito abalados", declarou o tenente-coronel na ocasião.

O Iges-DF acrescentou que, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e à privacidade dos pacientes, não serão divulgados detalhes adicionais dos prontuários clínicos.

Desespero

A reportagem do Correio teve acesso às imagens de câmeras de segurança do posto de combustíveis da 302 Sul, que mostram o desespero dos passageiros durante o ataque a tiros cometido por Bruno. O grupo, formado por 16 pessoas, estava em uma van alugada para celebrar o aniversário do policial.

No primeiro registro, às 3h43, o veículo chega ao posto e para próximo ao calibrador de pneus. O motorista desce e abre a porta traseira para que os passageiros possam sair e circular pelo estabelecimento. Duas pessoas deixam a van.

Cerca de dois minutos depois, a tranquilidade dá lugar ao pânico. Passageiros começam a sair correndo do veículo. Um carro que estava sendo abastecido também deixa o posto rapidamente. Nas imagens, um motorista aparece se escondendo atrás de outro veículo para tentar se proteger.

Um homem que já havia descido da van tenta voltar ao veículo, mas cai no chão ao, aparentemente, tentar desviar de algo. Ele e outras duas mulheres seguem novamente em direção à van, mas correm desesperadamente ao perceber Bruno saindo armado.

Em outro momento, as câmeras mostram o policial caminhando pelo posto, com a arma no bolso e o tênis sujo de sangue. Depois dos disparos, ele fugiu do local, mas foi localizado e preso em flagrante pela própria PMDF, poucas horas depois, no Parque da Cidade.

Cerca de 15 minutos após os disparos, a primeira ambulância e equipes da Polícia Militar chegam ao posto. Dois minutos depois, os socorristas deixam o local com um homem em uma maca. No mesmo momento, outras três ambulâncias do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) chegam para prestar atendimento.

Entre as vítimas, estavam a fisioterapeuta Alessandra Oliveira, 26, que morreu no local, e Caroline Martin de Oliveira, esposa do militar, atingida de raspão na cabeça.

Indiciamento

Bruno foi indiciado por homicídio consumado pela morte de Alessandra, tentativa de feminicídio contra a esposa e três tentativas de homicídio. A investigação apurou as circunstâncias dos tiros e os episódios de violência que antecederam o ataque.

Durante as investigações, o delegado-chefe da 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), Antônio Dimitrov, afirmou que os relatos colhidos indicam que o militar havia ameaçado diferentes pessoas antes de efetuar os disparos. O delegado descartou a hipótese de que as demais vítimas fossem apenas alvos acidentais de uma ação direcionada exclusivamente contra a esposa do policial.

Em depoimento, Bruno confirmou que ingeriu whisky durante a confraternização, mas negou ter consumido drogas. Ele contou que estava armado com uma pistola da corporação durante a festa. Segundo o relato do militar, a arma havia sido guardada em um cofre de segurança do estabelecimento. Questionado se a retirou antes de deixar o local, afirmou não se recordar. Após ter a prisão em flagrante convertida em preventiva, Bruno segue preso no 19º Batalhão da PMDF, a Papudinha, no Complexo Penitenciário da Papuda.