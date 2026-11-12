Infectologista afirma que não há novas drogas surgindo no Brasil

12.11.2026 Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press. Alessandro Pasqualotto, Diretor Cientifico da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI) e infectologia, .. o entrevistado do CB.Sa..de de hoje. Na bancada: Car,em Souza e Sibele Negromonte. Tema: aumento de casos de covid, sarampo e mpox no pa..s. - (crédito: Pedro Paulo Cardoso CB/DA Press)

A resistência de superbactérias à antibióticos é um dos principais temas de debate no Congresso Centro/Sul de Infectologia, que acontece em Brasília até sábado (14/11). Em entrevista no CB.Saúde — parceria entre o Correio Braziliense e a TV Brasília, Alessandro Pasqualotto, diretor científico da Sociedade Brasileira de Infectologia (SBI), fala sobre a ineficácia dos remédios, o crescimento de casos de doenças como covid e sarampo e a necessidade de ampliar a vacinação.

O infectologista considera que, atualmente, vivemos o início da era “pós-antibiótica”. No momento, explica, não há novas drogas surgindo no mercado, o que leva à necessidade de usar aquelas que tiveram funcionalidade comprovada ainda nos anos 1950 e 1960. “Algumas novas surgiram, mas são caras, e o Brasil não as incorporou ou a Anvisa não aprovou, ou o laboratório não pediu aprovação na Anvisa. Fato é que não entra droga nova no Brasil”, disse.

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Pasqualotto comentou, também, sobre o aumento de casos de doenças como covid e sarampo, para as quais existem vacinas disponíveis. O crescimento de casos em determinados períodos, explica, é esperado: as vacinas previnem principalmente as mortes, não se preocupando tanto com a redução da transmissão.

Um dos problemas para ele, porém, é que a população não busca os imunizantes em períodos fora de grandes epidemias. “Quando estamos doentes, vamos atrás de ajuda, mas, se eu não sinto nada, não tomamos nem comprimido em casa, quanto mais voltar em um posto de saúde depois de determinado período”, disse.

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Por isso, o infectologista considera que o ideal é o Brasil ter um sistema de saúde mais ativo, ou seja, que busca o cidadão, e recorrer a um estilo de comunicação mais agressivo: “Senão, parece que, passada a epidemia, não é necessário mais se vacinar.”

*Estagiária sob supervisão de Márcia Machado