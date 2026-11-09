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Ministério da Saúde libera R$ 524 mil para combater sarampo no Amazonas

Recursos serão destinados a três municípios da região de fronteira, que concentram parte dos casos confirmados da doença no país

Conter casos de sarampo no Amazonas - (crédito: Divulgação/Bio-Manguinhos)
Conter casos de sarampo no Amazonas - (crédito: Divulgação/Bio-Manguinhos)

O Ministério da Saúde autorizou o repasse de R$ 524 mil para reforçar o combate ao sarampo em Atalaia do Norte, Benjamin Constant e Tabatinga, no Amazonas. O dinheiro será destinado a ações de vacinação, vigilância epidemiológica e bloqueio da transmissão do vírus. A portaria foi publicada nesta segunda-feira (9/11) no Diário Oficial da União.

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O valor será transferido em parcela única do Fundo Nacional de Saúde aos fundos municipais. A medida complementa a mobilização realizada no sábado (7/11), quando equipes de saúde intensificaram a vacinação nos três municípios e em São Paulo de Olivença, com atenção especial a portos, comunidades ribeirinhas e áreas indígenas.

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Dos 65 casos importados de sarampo confirmados no Brasil em 2026, 21 foram registrados no Amazonas. Tabatinga concentra nove ocorrências, Benjamin Constant seis, São Paulo de Olivença quatro e Atalaia do Norte duas.

O Brasil não registra circulação endêmica do vírus desde 2024. Em 2019, porém, o país contabilizou mais de 20 mil casos. Para evitar que a transmissão volte a se estabelecer, o Ministério da Saúde mantém ações de busca ativa, monitoramento e vacinação de bloqueio nas regiões prioritárias.

 

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Rafaela Bomfim

Repórter

Repórter na editoria de Brasil, Economia e Politica. Com experiência na editoria de Tecnologia e Inovação.

Por Rafaela Bomfim
postado em 09/11/2026 19:37
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