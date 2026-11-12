No DF, covid sobe em 36 dias; estados observam

O Distrito Federal registrou 2.460 casos de covid-19 entre janeiro e 6 de novembro. Significa uma redução de 76% em relação ao mesmo período de 2025, quando foram contabilizadas 10.247 ocorrências. Mas, apesar da queda, 719 notificações — quase um terço do total deste ano — foram feitas entre 2 de outubro e 5 de novembro. O avanço recente da doença também aparece em outras regiões e, segundo o Ministério da Saúde, 18 unidades da Federação apresentam tendência de alta nas infecções pelo coronavírus. Já o boletim InfoGripe, da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), chama a atenção para o aumento de casos de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) associada à covid-19 no DF, em Mato Grosso, no Rio de Janeiro, em São Paulo e em Santa Catarina.

A Secretaria de Saúde do Distrito Federal (SES-DF) avalia que o cenário de infecções não representa motivo para alarme. A pasta reforça, porém, a importância de manter a vacinação em dia contra o coronavírus e outros agentes causadores de doenças respiratórias.

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Dos 5.405 casos de SRAG diagnosticados no DF neste ano, 106 (2%) foram provocados pelo coronavírus. A influenza respondeu por 544 ocorrências (10,1%), enquanto o vírus sincicial respiratório (VSR) foi identificado em 1.364 pacientes (25,23%). O rinovírus teve a maior parcela dos registros — com 1.757 (32,5%). A SRAG reúne infecções nas vias aéreas que podem provocar dificuldade para respirar e necessidade de hospitalização.

No país, o "Informe de Vigilância das Síndromes Gripais do Ministério da Saúde", com dados até 31 de outubro, aponta 118.851 casos de síndrome gripal provocados pela covid-19 em 2026. Uma redução de 68,8% em relação ao mesmo período de 2025.

A queda também aparece nas hospitalizações e mortes. Foram aproximadamente 3,4 mil registros de SRAG associados ao coronavírus em 2026, contra 9,2 mil no ano passado, diminuição de 63%. Os óbitos passaram de 1,4 mil para 437, redução de 69%.

Mesmo com os indicadores abaixo dos registrados em 2025, o Ministério da Saúde identificou crescimento das infecções leves nas últimas seis semanas. A tendência de alta foi observada em 18 unidades da Federação. Rondônia, Roraima, Alagoas, Bahia, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, DF, Goiás, Mato Grosso, Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina — todas permanecem em nível de baixo risco.

O boletim InfoGripe, por sua vez, identificou crescimento da SRAG associada à covid-19 em cinco unidades: Mato Grosso, DF, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. Em quatro delas, a incidência permanece baixa. Mas Mato Grosso apresenta o cenário que exige maior atenção.

O professor de virologia Rômulo Neris, da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), disse ao Correio que o aumento dos resultados positivos não é suficiente para caracterizar uma nova onda de covid-19. Para isso, é necessário observar também a procura por unidades de saúde, as internações e a evolução das mortes.

O pesquisador explica que as condições de circulação das pessoas também influenciam a transmissão. Ambientes fechados e climatizados, comuns em períodos de calor intenso, facilitam a disseminação do vírus. "Não necessariamente o vírus é mais facilmente transmitido por causa da temperatura em si. O aumento das aglomerações pode favorecer a transmissão", explica.

Sem nova onda

Outro ponto acompanhado é a circulação de variantes. De acordo com Neris, aproximadamente 90% dos casos confirmados correspondem à variante XFG e às linhagens derivadas dela, já identificadas no Brasil. "Até o momento, não há indicação de que uma nova variante com maior capacidade de escapar da proteção imunológica esteja provocando o aumento das infecções", tranquiliza.

O professor também chama a atenção para a participação da covid-19 nas mortes provocadas por vírus respiratórios. Nas últimas semanas, os óbitos associados ao coronavírus passaram a representar 24% desse grupo, ante aproximadamente 14% anteriormente. O indicador, segundo ele, merece acompanhamento, mas não confirma isoladamente uma nova onda.

A covid-19 divide espaço com outros agentes causadores de infecções respiratórias. A influenza, em pessoas vulneráveis, pode evoluir para pneumonia e outras complicações. A vacinação anual é a principal forma de prevenção.

Outro agente importante é o vírus sincicial respiratório (VSR), um dos principais responsáveis pela bronquiolite em bebês e crianças pequenas. Desde dezembro de 2025, a vacina contra o vírus integra o Calendário Nacional de Vacinação para gestantes, a partir da 28ª semana de gravidez. Mais de 1,7 milhão de mulheres já receberam o imunizante pelo SUS.

Em 2026, mais de 20,3 milhões de doses contra a covid-19 foram distribuídas pelo Ministério da Saúde. Desse total, 7,4 milhões foram aplicadas. Em outubro, a pasta também disponibilizou testes rápidos a todas as unidades da Federação e enviou estoques do antiviral indicado para pacientes com maior risco de agravamento. O tratamento deve começar nos primeiros cinco dias de sintomas e está disponível no SUS para públicos específicos.