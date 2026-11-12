Colisão entre moto e carro deixa motociclista ferido na Asa Norte

Uma colisão entre uma motocicleta e um carro deixou o motociclista ferido na SCLRN 712, na W3 Norte. O sinistro de trânsito ocorreu por volta das 13h40, desta quinta-feira (12/11).
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O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) atendeu à ocorrência. Ao chegar no local, as equipes de socorro encontraram os dois veículos envolvidos na colisão onde, de imediato, foi realizada a sinalização da área, com o bloqueio parcial de uma das faixas de rolamento.
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Os socorristas prestaram atendimento ao motociclista, que apresentava desorientação e agitação. A vítima foi imobilizada para a prevenção de possíveis agravamentos de lesões e, após a avaliação médica, foi conduzida para o hospital de referência.
O local ficou aos cuidados do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF). Ainda não há informações sobre a dinâmica do acidente e nem sobre a evolução médica do motociclista.
*Estagiário sob a supervisão de Patrick Selvatti
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