Colisão entre dois carros deixa mulher ferida na DF-250

Uma mulher ficou ferida após uma colisão entre dois carros na manhã desta sexta-feira (13/11), na DF-250, na altura do km 12, sentido Paranoá. Outros três homens também estavam envolvidos na batida, mas não precisaram ser transportados para uma unidade de saúde.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) foi acionado às 5h20 e encaminhou três viaturas de resgate para atender à ocorrência. No local, as equipes realizaram o gerenciamento de riscos, isolaram a via e prestaram socorro às vítimas com o protocolo de trauma. Após o atendimento médica, somente a condutora de um dos veículos precisou ser encaminhada a um hospital da região. Ela estava consciente e orientada durante o transporte.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), por meio do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv), também esteve no local e ficou responsável pela ocorrência. A dinâmica da colisão não foi informada.