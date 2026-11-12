PMDF prende foragido por tráfico e apreende drogas no Gama

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama) - (crédito: Divulgação/PMDF)

Um homem com mandado de prisão em aberto por tráfico de drogas foi capturado pela Polícia Militar (PMDF) na tarde desta quinta-feira (12/11), por volta das 17h, no Setor Leste do Gama. A ação foi conduzida por equipes do Grupo Tático Operacional (GTOP 29) e do XX CTOP, com apoio do Serviço de Inteligência.

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Após receberem informações sobre a localização do foragido, os militares iniciaram buscas pela região e passaram a acompanhar o veículo conduzido pelo suspeito. Durante a tentativa de fuga pelas ruas do setor, o motorista arremessou porções de entorpecentes pela via, mas o carro acabou interceptado e o material descartado foi recuperado pelos agentes.

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Na operação, a PM apreendeu três peças de maconha, um pacote de skunk, placas de haxixe, porções de cocaína e crack, além de uma cartela de LSD. Também foram recolhidos balanças de precisão, apetrechos usados para o preparo das drogas e o automóvel utilizado pelo detido.

O homem e todo o material apreendido foram encaminhados à 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi cumprido o mandado judicial e registrado o auto de prisão em flagrante.